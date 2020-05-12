Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года: рост количество зараженных, масочный режим и президентские выплаты

По данным оперативного штаба на утро 13 мая в Красноярском крае официально зарегистрировано 1 428 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 43 территории края. Большой прирост за сутки – 168 человек (из 227 по краю) принес Северо-Енисейский район, там зафиксирован всплеск заражения среди рабочих-вахтовиков (подрбнее).

В Красноярск доставили 49 туристов

В Красноярск специальным рейсом доставили 49 туристов из Индонезии. Это произошло накануне, 11 мая, в 22:45 по местному времени. Сначала самолетом туристов вывезли с Бали в Новосибирск, затем отсортировали по регионам. За жителями Красноярского края из аэропорта Черемшанка по поручению губернатора Александра Усса направили Ан-24.

Все 49 человек благополучно приземлились, это 44 взрослых и 5 детей. Об этом сообщил министр транспорта края Константин Димитров (подробнее).

Выделенные полосы возвращаются

В Красноярске возвращаются штрафы за езду по выделенным полосам. Начиная с сегодняшнего дня, 12 мая, крайние правые полосы вновь вернули в исключительное пользование пассажирским автобусам, лицензированным такси и автомобилям спецслужб. Напомним, что штрафы временно отменили с начала апреля, когда был введен режим нерабочего времени и количество автомобильного транспорта на дорогах Красноярска резко сократилось (подробнее).

Новый госпиталь

В Красноярске начинает работу еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом. Инфекционное отделение при Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России уже готово принимать своих пациентов, оно рассчитано на 90 коек. Под него был перепрофилирован хирургический корпус на улице Коломенской (подробнее).

Масочный режим в Красноярске

С 12 мая, как и было объявлено ранее, на территории Красноярского края вводится масочный режим как дополнительная ограничительная мера, связанная с режимом самоизоляции. В первую очередь, строгий режим будет действовать в краевом центре и территориях, где выявлено большое количество зараженных коронавирусом (подробнее).

Мошенники

Красноярские предприниматели стали получать письма на бумаге с гербом края и подписью двух высокопоставленных чиновников. Письма именные: к руководителям компаний – по имени-отчеству, с приставкой «уважаемый». Затем в двух словах говорится о том, какие непредвиденные расходы несет бюджет региона в связи с коронавирусом, а медицинское оборудование покупать надо (подробнее).

Выход из самоизоляции

Президент РФ объявил о выходе страны из режима самоизоляции с 12 мая. А пятью часами ранее на официальном портале Правительства Красноярского края появился Указ губернатора с изменениями, которые подразумевают продление режима самоизоляции в Красноярском крае до 31 мая. Рассказываем, когда может произойти выход из режима самоизоляции (подробнее).