2020-05-12T18:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года: рост количество зараженных, масочный режим и президентские выплаты

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 13 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 13 мая 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 13 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на утро 13 мая в Красноярском крае официально зарегистрировано 1 428 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 43 территории края. Большой прирост за сутки – 168 человек (из 227 по краю) принес Северо-Енисейский район, там зафиксирован всплеск заражения среди рабочих-вахтовиков (подрбнее).

В Красноярск доставили 49 туристов

В Красноярск специальным рейсом доставили 49 туристов из Индонезии. Это произошло накануне, 11 мая, в 22:45 по местному времени. Сначала самолетом туристов вывезли с Бали в Новосибирск, затем отсортировали по регионам. За жителями Красноярского края из аэропорта Черемшанка по поручению губернатора Александра Усса направили Ан-24.

Все 49 человек благополучно приземлились, это 44 взрослых и 5 детей. Об этом сообщил министр транспорта края Константин Димитров (подробнее).

Выделенные полосы возвращаются

В Красноярске возвращаются штрафы за езду по выделенным полосам. Начиная с сегодняшнего дня, 12 мая, крайние правые полосы вновь вернули в исключительное пользование пассажирским автобусам, лицензированным такси и автомобилям спецслужб. Напомним, что штрафы временно отменили с начала апреля, когда был введен режим нерабочего времени и количество автомобильного транспорта на дорогах Красноярска резко сократилось (подробнее).

Новый госпиталь

В Красноярске начинает работу еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом. Инфекционное отделение при Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России уже готово принимать своих пациентов, оно рассчитано на 90 коек. Под него был перепрофилирован хирургический корпус на улице Коломенской (подробнее).

Масочный режим в Красноярске

С 12 мая, как и было объявлено ранее, на территории Красноярского края вводится масочный режим как дополнительная ограничительная мера, связанная с режимом самоизоляции. В первую очередь, строгий режим будет действовать в краевом центре и территориях, где выявлено большое количество зараженных коронавирусом (подробнее).

Мошенники

Красноярские предприниматели стали получать письма на бумаге с гербом края и подписью двух высокопоставленных чиновников. Письма именные: к руководителям компаний – по имени-отчеству, с приставкой «уважаемый». Затем в двух словах говорится о том, какие непредвиденные расходы несет бюджет региона в связи с коронавирусом, а медицинское оборудование покупать надо (подробнее).

Выход из самоизоляции

Президент РФ объявил о выходе страны из режима самоизоляции с 12 мая. А пятью часами ранее на официальном портале Правительства Красноярского края появился Указ губернатора с изменениями, которые подразумевают продление режима самоизоляции в Красноярском крае до 31 мая. Рассказываем, когда может произойти выход из режима самоизоляции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске мошенники от имени правительства края собирают деньги на медицинское оборудование
Подшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами
Электрички Красноярской железной дороги вернулись к прежнему расписанию
«Слишком много желающих!» - объясняют в Пенсионном фонде неработающие сайты
В Дивногорске мужчина унес у бывшей золотых украшений на 457 тысяч рублей
Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2
В Красноярске малолетняя организованная преступная группа попыталась взломать свой 21-й магазин электроники
Под Красноярском спасатели отыскали ночью двух пропавших мужчин
В Красноярском крае парня едва не убили топором из-за любимой девушки
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
В Красноярске заработал еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом
Под Красноярском мужчина зарезал супругу шампуром
ВТБ в Красноярском крае выдал кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Двух жертв красноярского насильника 17 и 18 лет накажут за нарушение самоизоляции
В хирургии ачинской больницы сняли карантин по коронавирусу
Два новых КПП развернуты в Красноярском крае
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
В Красноярске возвращают штрафы за езду по выделенным полосам
Жителей Красноярска массово атакуют клещи
В Красноярск спецрейсом доставили 49 туристов из Индонезии
В Туве при пожаре погибли 4 человека
Жительница Красноярского края потеряла 100 тысяч рублей при оформлении онлайн-кредита
В Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и Шелковой
В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка
На 85-м году умер экс-директор Красмаша Виктор Гупалов