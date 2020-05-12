2020-05-12T18:13:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 13 мая 2020 года: уже 1 428 человек, плюс 227 за сутки

Рассказываем о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на утро 13 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 13 мая 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 13 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 13 мая в Красноярском крае официально зарегистрировано 1 428 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 43 территориях края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 49,7. Темп прироста за сутки – 18,9 %.

Прирост по количеству COVID-19 за сутки составил 227 случаев. Из них 168 инфицированных – рабочие-вахтовики из Северо-Енисейского района. Ситуация там продолжает оставаться напряженной, на месте работают медики и эпидемиологи.

По количеству новых заражений:

- в Красноярске – 30 случаев

- в Норильске – 8

- Сосновоборске – 3

- Шарыпово – 3

- в Березовском районе – 3

- в Канском районе – 2

- в Дивногорске, Канске, Ачинске, Минусинске, Зеленогорске, Енисейске, в Шушенском, Богучанском, Шарыповском, Казачинском районах – по 1 случаю.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1259 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 155 человек. Снято с медицинского наблюдения 17 082 человек, в том числе за последние сутки 266.

Обследовано всего 101 221 человек, из них за последние сутки 3 562.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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