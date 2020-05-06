2020-05-12T14:55:01+03:00
Общество

День Победы в сердце каждого!

Поздравление с Днем Победы главы Каратузского района
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Константин Тюнин, глава Каратузского районаКонстантин Тюнин, глава Каратузского района
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, воины - интернационалисты, сегодняшние защитники нашей Родины, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с великим и священным для каждого из нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

75 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Она вошла в каждый дом, в каждую семью, оставив отпечаток в каждом сердце. Весь народ встал на защиту Родины. Победа в Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашей Родины.

2020-й год объявлен Годом памяти и славы. В знак общественного признания и благодарности в Красноярском крае выпущен нагрудный знак «Дети войны». Почетный знак был лично вручен 815 жителям Каратузского района. Важным событием Года памяти в нашем районе стало и вручение 123 ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Безусловно, сейчас наша главная задача - сделать все, чтобы ветераны чувствовали себя комфортно. Предоставление социальных гарантий и качественного социального обслуживания – лишь малая часть, чем мы можем отблагодарить людей, которые отстояли наше право на жизнь, защитили Родину и нашу свободу. Они сделали кратно больше, чем мы им можем дать, потому что их подвиг – ратный и трудовой – цены не имеет.

Чтобы жить и развивать страну дальше, надо любить Родину, знать свою историю, гордиться подвигами наших дедов и прадедов, рассказывать о цене Великой Победы своим детям и внукам. В Каратузском районе ежегодно проходят встречи с ветеранами, уроки памяти, акции, приуроченные к празднованию Великой Победы, в школах развивается волонтерское движение. Патриотизм не наследуется генетически, а воспитывается обществом. Это совместная и комплексная работа, которая не должна прекращаться.

Время неумолимо, и, к сожалению, все меньше и меньше остается живых свидетелей той кровопролитной, жестокой войны. Вечная память всем, кто погиб в сражениях Великой Отечественной. Низкий поклон живущим ныне за ваш бессмертный подвиг, за вашу веру в Победу, за наше мирное небо над головой! Вы всегда будете для нас примером жизненной стойкости, самоотверженности и преданности своей стране!

Дорогие земляки!

Будем достойны великой славы народа – победителя. Счастья, добра и мира! С праздником!

С Днем Великой Победы!

Константин Тюнин, глава Каратузского района

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