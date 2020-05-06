2020-05-12T14:55:01+03:00
Общество

Честь уходящей эпохи

Поздравление с Днем Победы главы Ирбейского района
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Олег Леоненко, глава Ирбейского районаОлег Леоненко, глава Ирбейского района
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– Прошло 75 лет со Дня Победы над фашизмом. В Европе эту знаменательную дату относят к 8 мая. Но у нас, когда подписали безоговорочную капитуляцию Германии, из-за разницы часовых поясов уже наступило 9 мая. Советский народ ликовал, как больше нигде в мире. Ведь именно на плечи наших предков легла основная тяжесть войны. Ирбейский район ликовал вместе со всей страной и со всем Красноярским краем. Наши жители внесли заметный вклад в Победу.

Были мобилизованы 8,5 тысячи человек, из них более трех тысяч не вернулись с полей сражений. Не зря это праздник со слезами на глазах. Сегодня в районе проживают семь участников войны и приравненных к ним граждан. Тысячи людей самоотверженно трудились в тылу – их осталось 90 человек. Немногим более 700 детей войны, один житель блокадного Ленинграда. Низкий вам поклон за наше мирное небо над головой, за восстановленную после разрухи страну! Увы, всё меньше остается живых свидетелей и участников тех событий, уходит в прошлое целая эпоха. Мы должны сохранить память.

По всему району реставрируются и реконструируются мемориалы бойцам Великой Отечественной. Чего стоит мемориальный комплекс в Петропавловке – не в каждом городе такой встретишь. Нынче обновится памятник в райцентре – селе Ирбейском. В школах будут устанавливаться парты Героя, за которыми смогут сидеть лучшие ученики. Юным патриотам есть на кого равняться.

Из Ирбейского района вышли Герои Советского Союза Николай Тотмин, Семен Давыдов, Николай Усенко. Иван Демьянов – полный кавалер ордена Славы, что приравнивается к Золотой Звезде Героя. Есть и другие Герои, связанные с ирбейской землей. Виктор Лебедев из Кемеровской области призывался Ирбейским военкоматом – работал у нас в геологической экспедиции. Дмитрий Мартынов некоторое время жил и работал в районе после войны, о чем оставил теплые воспоминания в своей биографической книге. Даже Степан Брюханов… Про него часто говорили, что он из села Талое Ирбейского района. На самом деле из села Талая Тайшетского района Иркутской области. Из-за чего он не становится для нас чужим. Как и любой солдат Великой войны. Это была общая Победа.

От всей души поздравляю жителей Красноярья со священным праздником. И особые слова благодарности дорогим ветеранам! Мы в неоплатном долгу перед вами. Здоровья вам, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких!

Олег Леоненко, глава Ирбейского района

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