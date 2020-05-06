Ветеранам - особая забота

Подвиги защитников Родины, ушедших из сел и деревень Назаровского района, хранятся в памяти жителей. В районе проживает 99 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов. Из них четверо участников войны - Архипова Мария Степановна, Гармонова Надежда Ивановна, Герголенко Михаил Григорьевич, Мандрыкин Иван Константинович, жительница блокадного Ленинграда - Федорович Лидия Гергардовна, несовершеннолетние узники концлагерей - Фидеев Виктор Владимирович и Сухоруких Владимир Семенович.

2020 год наполнен мероприятиями, посвященными 75-летию Великой Победы. Наши уважаемые ветераны уже получили выплаты, приуроченные к празднованию Дня Победы. Кроме обязательных выплат из федерального бюджета, для участников и инвалидов Великой Отечественной войны запланированы еще три дополнительные краевые меры социальной поддержки: материальная помощь на изготовление и ремонт зубных протезов, ремонт жилого помещения и проезд по территории края в период празднования годовщины Победы. В канун Дня Победы всем ветеранам вручены «Юбилейные медали - 75 лет Победе», детям войны знаки «Дети войны», также администрация Назаровского района подготовила для каждого ветерана праздничный продуктовый набор. В населенных пунктах района будут организованы поздравительные акции, концерты «на колесах», радиопередачи и выступления в социальных сетях детей, молодежи, жителей старшего поколения. Волонтеры, инициативная молодежь, главы поселений поздравят всех, обязательно соблюдая меры предосторожности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Семьдесят пять лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем нам. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Мы помним, чтим и никогда не забудем великий подвига и великой жертвы нашего народа. Вечная слава героям-освободителям! Низкий поклон и бесконечная благодарность нашим дорогим ветеранам войны, труженикам тыла, солдатским вдовам, поколению трудного послевоенного времени! Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Жители Назаровского района гордятся и равняются на поколение победителей! От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием. С Днём Великой Победы!

С уважением, Галина Ампилогова, глава Назаровского района