«Помощь как с неба упала!»: президентские выплаты получит семья с 14 родными детьми из Сибири

Выплаты по 10 000 и по 5 000 рублей на малышей – помощь, значение которой сложно преувеличить. В семье Мацепуро из Норильска детей четырнадцать, и все родные.

Не бремя, а дар!

- Как только поженились, решили: сколько Бог даст, столько и будет, - делится глава семьи Сергей.

Бог дал девять мальчишек и пять девочек. Старшему, Андрею, 22, уже закончил институт. А младшей, Вике, четыре годика. Она появилась на свет буквально накануне Дня защитника Отечества. И стала настоящим подарком отцу. Имя для нее выбрали особое, «победное», - Виктория. Папе наудачу, ведь он пожарный, каждый день рискует жизнью.

А мама Ольга не только сидит с детьми. Устроилась на завод контролером, да еще успевает учиться в университете – на заочке. Мацепуро были самой большой многодетной семьей в Норильске. С замечательной историей:

А такими они были четыре года назад. Фото: личный архив.

- Нам с Ольгой помог познакомиться случай, - делится Сергей. – Жили в разных городах: я в Норильске, она в Новосибирске. Мне было 25, ей 22. Я давно задумывался о том, что пора создать семью. Мечтал о хорошей, верной жене. И тут подсобили друзья: рассказали, есть такая на примете. Только далеко, в Новосибирске. А потом я увидел ее на фото. И решил – женюсь. Приехал, познакомились. А через полгода сыграли свадьбу. Ольга не побоялась переехать за мной – в Норильск. Мы вместе почти 25 лет. Всегда знаем: она моя, а я ее. Сам я из многодетной семьи, Ольга тоже. В обеих было по пять детей. Кроме того, мы верующие. А значит, не ропщем, а благодарим Бога за то, что у нас 14 детей. Это не бремя, а дар!

Исполнили мечту, а тут коронавирус

Некоторые поражались: как вы на такое пошли? Тут и с одним чадом некогда присесть, крутишься, как заводной.

- Просто все продумали, составили расписание, вон оно, на стеночке висит. Подъем в 7, отбой в 9. Школа, музыкалка, секции, изо. Жизнь кипит! Мы стараемся, чтобы дети развивались, а не просто «сидели» в гаджетах. Правда, сейчас учеба у нас – дистанционно, все на самоизоляции.

… Буквально перед началом пандемии коронавируса Сергей, Ольга и 14 детей переехали из Норильска в Новосибирск. Поближе к родителям жены. Говорят, исполнили мечту любого северянина – перебрались на «материк».

Папа, мама и 14 детей - отличная команда. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.

- Воспользовались программой переселения. Сдали жилье в Норильске, купили здесь в новом доме три квартиры на одной площадке. Почему переехали? Дети растут, им надо поступать, а здесь больше выбор. Старший окончил институт в Норильске, второй перевелся сюда в колледж, третий поступил, четвертый оканчивает 11 класс, пойдет в аграрный. Столько планов, а тут это… Время сейчас серьезное, такого в истории не припомню.

Конечно, переезд, особенно такой большой семьи, это нереальные траты, не скрывают они. Тем более Ольгу сейчас отправили в отпуск – из-за ситуации с коронавирусом. Работает один муж.

- Получаю примерно 33 тысячи. Сначала было непривычно – шок. Это тебе не северные зарплаты, в Норильске у меня было в два раза больше. Ну, ничего – мы не жалуемся.

Решим главные проблемы

- Когда узнали об указе президента, это было как чудо, продолжает Сергей. - Каждому ребенку от 3 до 16 лет полагается по 10 тысяч. Вот это подспорье! Спасибо, что приняли такое решение, поддерживаете семьи.

У нас из 14 детей девять имеют право на выплату, то есть семья получит единовременную помощь аж в 90 000 рублей. Ой, прежде всего, закроем кредиты. Мы хоть и оба работаем, но семья большая, на все не хватает. Брали по мелочи. То на ремонт, то на учебники, одежду детям, и прочее. Немного, но все висело грузом, тем более тревожно стало сейчас, в это непростое время. Помощь как с неба, как говорится, упала, это для нас и других семей много значит.

КОНКРЕТНО

Единоразовые выплаты детям с 3 до 16 лет

Семьям, в которых растут дети с трех до 15 лет включительно, с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Условия для получения:

- возраст с 3 до 16 лет (16 может исполниться до 1 июля 2020 года).

- родители и дети - граждане РФ.

Для получения выплаты не важен уровень дохода семьи и наличие работы. Подать заявление можно с 12 мая по 1 октября 2020. Заявление будут принимать на Госуслугах и в личном кабинете ПФР. Выплаты начнутся с 1 июня 2020.

Пособия детям с 3 до 7 лет

С 1 июня 2020 года малообеспеченные семьи, в которых растут дети от 3 до 7 лет, могут оформить соответствующие детские пособия. Их размер – около 5000 рублей, в зависимости от района проживания. Притом выплачены они будут с 1 января. То есть около 33 тысяч рублей получит средняя семья, у которой доход на одного человека не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. За ними семьям можно будет обратиться в отделы социальной защиты населения по месту регистрации, через МФЦ или сайт Госуслуг с 1 июня 2020 года.