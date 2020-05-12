Режим изоляции в Красноярске: какие магазины и заведения работают с 12 мая 2020 года

Красноярские предприниматели - владельцы парикмахерских, маникюрных кабинетов, магазинов одежды, кафе и ресторанов были уверены, что с 12 мая они возобновят свою работу. Во многих салонах уже производилась запись клиентов, соскучившихся по услугам красоты. Но губернатор 11 мая внес очередные изменения в Указ, согласно которым деятельность большинства организаций, работающих в сфере услуг, общепита и торговли приостанавливается еще до 31 мая.

Если кафе и магазины могут работать хотя бы на вынос или доставлять заказы на дом, то индустрия красоты терпит настоящее бедствие. Аренду никто не отменял, у многих есть кредиты, которые тоже нужно платить ежемесячно. Кто-то на свой страх и риск работает в салонах за закрытыми дверьми и шторами, кто-то ездит по домам или принимает клиентов у себя. А некоторые, выполняя все предписания власти, соблюдают режим самоизоляции и не знают, чем кормить своих детей.

- Я не понимаю, почему профессия парикмахера признана в нашем крае самой опасной! – недоумевает Ирина, владелец парикмахерского кабинета в Красноярске. - В Иркутске, на Дальнем Востоке, салоны красоты открылись еще в апреле. А у нас, почему-то считают, что именно в парикмахерских человеку можно заразиться. Притом, косметологические процедуры разрешены, салоны, имеющие медицинскую лицензию, работают. То есть наши власти считают, что при стрижке волос заразиться вероятней, чем при косметологических процедурах, где, в том числе, есть непосредственный контакт с кожей клиента, делаются различные инъекции. Люди ездят в общественном транспорте, гуляют на улицах, а подстричься — возможности не имеют. Где логика?

Речь же идет уже о элементарной гигиене, многие звонят и слезно уговаривают привести голову в порядок. В день поступает не меньше 20 звонков! Но мы отказываем. Салон закрыт, оснований для пропуска на проезд по городу у меня нет, поэтому даже доехать до клиента – не вариант. Оплачивать штрафы – не из чего. Аренду приходится также оплачивать, плачу за пустое помещение уже третий месяц. Единственное, что мне предложили владельцы помещения – 50 процентную скидку в апреле. При этом, квартиру я тоже снимаю, и там вообще ни о каких поблажках речи не идет. Мы все ждали, что с 12 мая выйдем работать. Тем более, об этом сказал президент. Эти дополнительные полмесяца простоя, которые обозначил губернатор – настоящая катастрофа, на что жить – я даже не представляю!

В такой же ситуации оказались многие владельцы и сотрудники организаций сферы услуг. Фитнес-центры, ателье, химчистки, стоматологии (за исключением оказания экстренной помощи), детские центры закрыты для посещений до 31 мая.

Работают только продуктовые магазины и торговые точки, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости, средства связи, зоотовары, похоронные принадлежности, табачная продукция, автозапчасти. Ограничительные меры не распространяются на непрерывно действующие организации, работающие в сферах энергетики, теплоснабжения, строительства, сельского хозяйства, а также медицинские, социальные учреждения и другие, включенные в перечень из 38 пунктов в Указе Губернатора.

Работодатели, деятельность которых не приостановлена, должны определить перечень работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим и тех, кто может работать удаленно. Тем же сотрудникам, которые по роду деятельности не могут осуществлять свои обязанности, соответствующим решением Президента Российской Федерации установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

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