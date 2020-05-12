«Моя малышка дома»: убежавшую после пожара таксу красноярцы вернули хозяйке

Мордочка вся в копоти, первым делом облизала хозяйке руки, а после кинулась пить воду. Лакала – не могла оторваться. Той-таксу по кличке Адель, пропавшую после пожара в Красноярске, вернули домой. Так что финал у истории, о которой «Комсомолка» писала несколько дней назад, вышел счастливый. Благодаря неравнодушным людям…

Напомним, такса потерялась вечером 9 мая.

- В тот день у нас случилось ЧП - утечка газа на кухне, - делилась тогда хозяйка собаки Галина с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск». - Помещение выгорело. У меня две собаки – пудель и такса. Пуделя успела вынести на руках. А таксу, мою Адель, ей три года, из квартиры эвакуировали пожарные. В суматохе просто выпустили во дворе. И она от ужаса и шока убежала. Перепугалась, как ребенок. Я пыталась догнать, но не сумела. Собака побежала в сторону гаражей и ЖД. С тех пор я не могла ни есть, ни спать. Все мучилась, как она там? Маленькая, совсем домашняя. На улице гулять не умеет, ходила дома в лоточек.

Малышка дома! Фото: Галина ИВАНОВА.

Девушка буквально умоляла: если вы увидите ее питомицу, удержите:

- Для нас она - член семьи, это не преувеличение. Плачу и молюсь, чтобы моя девочка нашлась. Если приютите ее, звоните мне в любое время дня и ночи. Вознаграждение будет обязательно.

Галина разместила посты во всех зоогруппах Красноярска, обежала весь район, заглядывала едва ли не в каждый двор. Клеила объявления: пропала собака. И одно из них сработало!

- Попало на глаза женщине и ее сыну, - не скрывает слез счастья Галина. – И вдруг они увидели: похожая такса бегает под лестницей садика, в нашем районе. Мне позвонили утром 11 мая: приезжайте, посмотрите, не ваша ли? Я бегом начала одеваться, ринулась туда. Сразу поняла, это моя! Обнимала, плакала. Оголодала, надышалась гарью, бедная. Но главное – она сейчас дома, с нами. Спасибо тем, кто ее нашел, Ольге и ее сыну Кириллу. Здоровья вам и вашему питомцу!