Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года: COVID-19 заразились 227 человек

«Я с собакой гуляю, у меня и поводок есть!»: патрульный рассказал о буднях охотника за нарушителями самоизоляции

Нарушители режима самоизоляции хитрят, чтобы гулять в закрытых парках, но полицейские об этих уловках знают. Разбираемся, чем чреваты хитрости.