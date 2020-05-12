2020-05-12T12:10:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года: COVID-19 заразились 227 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года достигло 1428 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки заразившихся COVID-19 стало на 227 больше. Вылечили 375 (+90 за сутки).

География распространения заболевания – 43 города и района края. Темп прироста за сутки – 18,9%.

Из 227 новых случаев:

- 30 в Красноярске;

- 168 в Северо-Енисейском районе;

- 8 в Норильске;

- по 3 в Сосновоборске, Шарыпово, Березовском районе;

- 2 в Канском районе;

- по одному в Дивногорске, Канске, Ачинске, Минусинске, Зеленогорске, Енисейске, в Шушенском, Богучанском, Шарыповском, Казачинском районах.

Заболевание охватило десятки населенных пунктов края. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболевание охватило десятки населенных пунктов края.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 1259 человек, за последние сутки взято под контроль 155. Снято 17082, в том числе за этот день - 266.

Всего обследовано 101221, за сутки 3562.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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