Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года: COVID-19 заразились 227 человек
Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года достигло 1428 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки заразившихся COVID-19 стало на 227 больше. Вылечили 375 (+90 за сутки).
География распространения заболевания – 43 города и района края. Темп прироста за сутки – 18,9%.
Из 227 новых случаев:
- 30 в Красноярске;
- 168 в Северо-Енисейском районе;
- 8 в Норильске;
- по 3 в Сосновоборске, Шарыпово, Березовском районе;
- 2 в Канском районе;
- по одному в Дивногорске, Канске, Ачинске, Минусинске, Зеленогорске, Енисейске, в Шушенском, Богучанском, Шарыповском, Казачинском районах.
Заболевание охватило десятки населенных пунктов края.Фото: Мария ЛЕНЦ
Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 1259 человек, за последние сутки взято под контроль 155. Снято 17082, в том числе за этот день - 266.
Всего обследовано 101221, за сутки 3562.
Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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