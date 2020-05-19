Совсем еще малыш. В Красноярске хозяйка посадила на цепь и год держит на балконе спаниеля

Обшарпанные стены, гуляет ветер, а на полу - на какой-то тряпице - съежился маленький спаниель… Его еще щенком посадили на цепь и почти год держат на балконе хозяева, все это происходит прямо сейчас, в общежитии на улице Бакинских комиссаров,19, рассказали в группе «Лапушки. Помощь животным – Красноярск».

Смотреть на такое без оторопи невозможно. Небольшая собачка будто в тюрьме, к ее ошейнику тянется прочная цепь – не дает сделать и несколько шагов. Рядом с «лежанкой» - миски с водой и кормом. Хоть впроголодь не держат, уже лучше. Но, если присмотреться, в глазах собаки – такая тоска. «Держат на цепи с детства. Сейчас ей примерно год. Может, кто заберет?» - пишут волонтеры.

Один из балконов превратился в тюрьму для собаки. Фото: Лиза ГАРМАШ.

Зрелище действительно душераздирающее. Так что сердце дрогнуло не у одного человека, начали звонить по указанному телефону, отправились по адресу.

Еле дозвонились, говорят люди. Поняли еще раз: бедолага никому не нужна, отдать ее готовы хоть сейчас, но… «Хозяева сказали, собака очень злая. Кусается и никого не подпускает. Ни хозяев, ни чужих. Собачка запущена. Ее уже забирали, но вернули».

«Это ужас. Сегодня были с подругой, завтра попытаемся забрать. Тамара - это хозяйка, которая утверждает, собаку кидается, не любит детей, злая. Тут сразу можно понять, что издевались».

За что с ней так? Фото: Лиза ГАРМАШ.

«А что можно ожидать от животного, которое год провело на балконе? – парируют пользователи. – У него стресс огромный. Нужно терпение и любовь. Это же надо квартирную собаку так содержать!».

«Просто собака сейчас не доверяет людям, ей надо время. Главное сейчас - забрать с балкона».

КОНКРЕТНО

Вот автор поста, который занимается пристройством обездоленного животного. Больше информации о собаке можно получить на ее странице - https://vk.com/id268414882.