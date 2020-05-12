2020-05-12T12:53:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Выход из режима самоизоляции в Красноярском крае: когда жителям можно выйти на работу

Выход из режима самоизоляции в Красноярском крае может произойти после 31 мая 2020 года
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Когда Красноярский край выйдет из режима самоизоляцииКогда Красноярский край выйдет из режима самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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Вчера президент РФ объявил о выходе страны из режима самоизоляции с 12 мая. А пятью часами ранее на официальном портале Правительства Красноярского края появился Указ губернатора с изменениями, которые подразумевают продление режима самоизоляции в Красноярском крае до 31 мая. Рассказываем, когда может произойти выход из режима самоизоляции.

Это означает, что на территории края по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, оказание услуг в местах массового посещения граждан, а также посещения ночных клубов кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

С 6 апреля по 31 мая 2020 года приостановлено очное обучение во всех образовательных организациях: детских садах, школах, техникумах и вузах. Образовательный процесс организовывается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Исключение составляют только муниципальные и частные детские сады, в которых работают дежурные группы для воспитанников, родители которых трудятся в организациях, деятельность которых не приостановлена.

Также с 28 марта по 31 мая 2020 года в Красноярском крае приостановлена деятельность большинства организаций, работающих в сфере услуг, общепита и торговли. Рестораны, кафе работают только на вынос или осуществляют доставки заказов. Работают только продуктовые магазины и торговые точки, в которых непродовольственные товары первой необходимости, средства связи, зоотовары, похоронные принадлежности, табачная продукция, автозапчасти. Салоны красоты, фитнес-центры, ателье, химчистки, стоматологии (за исключением оказания экстренной помощи) закрыты для посещений до 31 мая.

Ограничительные меры не распространяются на деятельность работодателей и их работников, являющихся непрерывно действующими организациями. Режим самоизоляции отменен в ряде населенных пунктов края, в том числе в Енисейском, Казачинском, Назаровском районах и Шарыповском муниципальном округе.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к жителям края:

- К сегодняшнему дню мною были полностью сняты ограничения еще в 50 населенных пунктах. Кроме того, мною дано поручение подготовить проект указа, разрешающего на всей территории края работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг. Но, к сожалению, подписание этого указа пришлось приостановить в связи со вспышкой заболевания в Северо-Енисейском районе. Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам.

КОНКРЕТНО:

С текстом Указа можно ознакомиться тут.

АКТУАЛЬНО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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