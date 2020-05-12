Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года: самоизоляцию продлили, КПП убирают

По официальной информации на утро вторника, 12 мая, в Красноярске зарегистрирован 1 01 случай коронавируса. За последние сутки количество заболевших выросло на 58 человек. За все время пандемии выздоровели 285 человек, умерли - 15 (+1 за минувшие сутки).

Режим самоизоляции продлен до 31 мая

Сразу несколько важнейших решений вступили в силу на территории Красноярского края в понедельник, 11 мая, сообщает пресс-служба правительства региона. Главное - на территории края и краевого центра режим самоизоляции продлен до 31 мая - на этот период остаются в силе приостановка работы некоторых предприятий, отмена массовых мероприятий. До 1 июля в крае не будут работать детские летние лагеря. На территории некоторых районов режим самоизоляции снят (не везде - только в части муниципалитетов), а в Северо-Енисейском районе, наоборот, ужесточен.

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Демонтируют КПП на въездах в неблагополучные по COVID-19 города

Минтранс Красноярского края распорядился о ликвидации части расположенных на въездах в неблагополучный по коронавирусу города КПП. Соответствующий документ имеется на официальном портале правительства края и вступил в законную силу. Из 13 действующих в регионе контрольно-пропускных пунктов решено ликвидировать 6.

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