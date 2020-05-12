Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 12 мая 2020 года: COVID-19 подтвержден у1201, вылечили 285

Поданным на утро вторника, 12 мая, количество зараженных COVID-19 в Красноярском крае достигло 1 201 человека. За предыдущие сутки оно увеличилось на 58 пациентов. Выздоровели в момента начала эпидемии 285 человек (+1 за сутки). Темп прироста зараженных составил 5,1% - к предыдущему дню. 15 человек погибли (+1 за сутки).

Коронавирусная инфекция распространилась в 42 городах и районах края. Из 58 новых случаев заражения COVID-19:

- 26 в Красноярске;

- 17 в Норильске;

- по 2 в Уярском, Шушенском, ЭМР и Канске

- и по одному случаю в Дивногорске, Назарово, Северо-Енисейском, Балахтинском, Богучанском, Березовском и Курагинском районах

Под медицинским наблюдением на дому остаются 1 370 человек (+62 за сутки). Снято 100 человек за последние сутки

Всего обследовали 95404 человека, из них за минувший день - 3 536.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.