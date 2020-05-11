«Будут ли они своих детей этим кормить?»: многодетную мать затравили из-за жалобы на качество тушенки в пайке

В Железногорск (Красноярский край) – город особенный, имеет статус закрытого, поскольку здесь расположены оборонные предприятия. Не секрет, что многие учреждения в Железногорске подчиняются напрямую федеральному центру, минуя администрацию края. Однако не в сфере образования. В городке еще в середине апреля грянул скандал: многодетная мать Татьяна Никифорова открыто пожаловалась на качество пайка, которое ее детям выделили власти города. Просто спросила у заместителя главы Железногорска по соцвопросам Евгения Карташова, будет ли он кормить своих детей тем, что в пайке. И понеслось…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/778420" frameborder="0"></iframe> Травля многодетной матери.Видео: соцсети

Соевая история

В семье Татьяны и Алексея Никифоровых трое ребятишек - Егор (17 лет), Таисия (10 лет) и Владимир (7 лет). В школе дети, как и многие другие, бесплатно завтракали – обычное дело, так государство поддерживает многодетные семьи.

Но грянула пандемия, и родители остались без работы. Татьяна журналист и все-таки умудряется зарабатывать текстами на кусок хлеба, а ее муж, руководивший спортивным центром в Красноярске, остался не у дел. Конечно, в такой ситуации семье нужна помощь, и Никифоровы не единственные, кому досталось из-за эпидемии.

- Губернатор выделил на каждого ребенка по 653 рубля 70 копеек, чтобы организаторы питания в нашем городе (а их четыре) сформировали, собрали и развезли детям пайки, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Татьяна Никифорова. – Вот от одного из поставщиков нам и достался такой набор. А когда я достала баночку, увидела, что в составе сплошная соя. Я за продуктами в семье слежу, и поэтому есть программка в телефоне (такая, наверное, у многих мам) – наводишь на штрих-код и видно цену на оптовых закупках. Я просчитала продукты в наборе. Тушенка должна быть рублей за 150 – не меньше. Я поехала к другому поставщику, оказалось, в его наборах дорогая тушенка, нормальная вполне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/778426" frameborder="0"></iframe> Объяснение замглавы Железногорска.Видео: Информ-Экспресс

Ошибка с последствиями

Тогда Никифорова воспользовалась положением журналиста – приехала в администрацию и задала Карташову (именно он отслеживает вопрос распределения сухпайков для детей) тот самый сакральный вопрос.

- Это ошибка, - заявил Евгений Карташов. – Все поменяем. Те наши партнеры, которые с нами не по-партнерски поступили, - значит, не будем с ними работать.

- Почему же ошибка всегда не в пользу людей? Почему мне или другим мамам в эти пайки банку икры красной не положили, например? – задала эмоциональный вопрос журналистка.

Забор расписан матерщиной, женщине поступают угрозы Фото: соцсети

Чиновник не нашелся с ответом. Но, по словам Татьяны, в разговоре один на один сказал: «Тебе дали, сиди и радуйся». Никифорова возразила, что деньги выделены краем, а не лично Евгением Карташовым. После этого на Татьяну обрушились хейтеры.

- Это длится уже с середины прошлого месяца, - говорит Татьяна. – Угрозы в соцсетях мне и моей семье, расписали мне забор. Мы, конечно, его покрасим – давно собирались. Но машину красить дороже выйдет – ее тоже изуродовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/778427" frameborder="0"></iframe> Продуктовые наборы.Видео: Татьяна Никифорова

Женщина больше всего боится за детей, за их безопасность.

- Чем же закончилась история с тушенкой?

- Мне и всем многодетным семьям, которые получили такие наборы (там ведь не только соевая тушенка была, но и соевая сгущенка), - всем заменили тушенку на нормальную, - говорит Татьяна. - Что я сделала? просто спросила, будут ли они своих детей кормить такой тушенкой...

Это, конечно, прекрасно. Но за что травят?

За помощь в подготовке материала благодарим Информ-Экспресс (Железногорск).