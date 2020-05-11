В Красноярск идет летняя жара и прохладные, дождливые ночи

Жара идет в Красноярск. В начале недели синоптики Гидрометцентра пообещали горожанам ясную и солнечную погоду. В понедельник, 11 мая столбики термометров днем поднимутся до +29 градусов. На небе ни облачка, без осадков.

По ночам, конечно, значительно прохладнее. Во вторник ночью - до 15 градусов тепла. Однако днем жара опять начнет наверстывать упущенное - до 28 градусов жары. Набегут облака.

Прохладу принесет дождь - его пообещали в ночь на среду, 13 мая. Температура воздуха понизится до +10 градусов. Днем в среду также ожидается похолодание до +21 градуса, пасмурно.

Следующая ночь тоже будет дождливой и довольно прохладной. В четверг, 14 мая ночью - всего до +6 градусов, днем - до +15 градусов. А в ночь на пятницу опять пойдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла.