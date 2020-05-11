2020-05-10T11:55:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 11 мая 2020 года: возвращение туристов из Индии, перенос отключения горячей воды

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 11 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 11 мая 2020 года.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 11 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Как сообщили в оперативном штабе, по данным на утро 11 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае перевалило за тысячу человек, это 1143 пациента. За минувшие сутки подтвердились еще 73 случая заболевания COVID-19. Таким образом, темп прироста - 6,8%. За весь период пандемии коронавируса в крае выздоровели 284 человека (это +31 в сутки).

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Туристов из Индии доставят домой спецбортом

Еще одна партия туристов из-за границы вернется в Красноярск. На 15 мая намечен очередной вывозной рейс, на этот раз из Индии, сообщает интернет-ресурс Госуслуги: Индия – РФ.

Все это люди, которые застряли в чужой стране из-за пандемии коронавируса. Рейс, о котором идет речь, доставит пассажиров из Гоа в Красноярск, а затем в Екатеринбург и Москву. Вылет запланирован на 14.30 15 мая. Кому положены бесплатные билеты?

Подробности здесь.

Летние отключения горячей воды перенесли из-за коронавируса

Летние отключения горячей воды перенесли из-за коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Летние отключения горячей воды перенесли из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ

Даты отключения горячей воды в Красноярске сдвинулись из-за коронавируса. Каким будет новый график, рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Именно от ее ТЭЦ получают тепло и горячую воду больше 80% горожан. Отключения начнутся не с середины мая, как это предполагалось ранее, а с 1 июня. Максимальный срок – 9 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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