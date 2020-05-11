Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 11 мая 2020 года: COVID-19 заразились 1143, вылечили 284

По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на утро 11 мая 2020 года достигло 1143 человек. За минувшие сутки заболели еще 73. За весь период пандемии COVID-19 врачи вылечили 284 пациента (это +31 в сутки).

Новая коронавирусная инфекция распространилась в 42 городах и районах края. Темп прироста за сутки составляет 6,8%. Из 73 новых случаев заражения COVID-19:

- 35 в Красноярске;

- 21 в Норильске;

- 11 в Северо-Енисейском районе;

- и по одному случаю в Зеленогорске, Железногорске, Канске, Ачинске, Шарыпово и Рыбинском районе.

Врачи вылечили 284 пациента с COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому – 1408 человек (+23 за сутки). Снято 16716 (+86 за сутки).

Всего обследовали 95404 человека, из них за минувший день - 3536.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.