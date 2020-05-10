2020-05-10T10:32:55+03:00
Общество

Красноярск, спасибо за Победу!

Красноярск может стать городом трудовой доблести
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Красноярск претендует на высокое звание - "Город трудовой доблести".Красноярск претендует на высокое звание - "Город трудовой доблести".Фото: Мария ЛЕНЦ
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За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне наш любимый город претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующее обращение от региона направлено президенту Владимиру Путину.

Наш край внес значительный вклад в Победу, а столица региона соответствует всем критериям для вручения почетного звания. Более 450 тысяч наших земляков ушли на фронт, треть из них не вернулись. Красноярск, вместе с другими городами и поселками, принял сотни тысяч эвакуированных, беженцев и раненых, став для многих из них вторым домом. В военное время в наш город были эвакуированы стратегические производства из европейской части страны и созданы десятки новых промышленных предприятий.

Красноярск может стать "Городом трудовой доблести"..! другой источник

Отметим, город имеет право носить звание «Город трудовой доблести», если соответствует нескольким критериям – предприятия и его работники должны иметь государственные награды, а факты трудового героизма коллективов – документальное подтверждение. Пока в стране нет ни одного города, который бы носил подобное звание.

Если город удостаивается почетного звания, в нем устанавливается стела с изображением его герба и текстом президентского указа, в майские праздники и на День города устраиваются праздничные салюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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