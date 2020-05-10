Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 мая 2020 года: COVID-19 заразились 73, еще один погиб

По данным оперативного штаба на 14 часов 10 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае возросло на 73 человека. Всего заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 1143.

География распространения коронавируса – 42 города и района края. Вылечили 284 (+31), погибли 14 (+1). Умерший - мужчина, скончался в одной из больниц Красноярска.

Темп прироста за сутки составляет – 6,8%.

Из 73 новых зарегистрированных случаев заболевания COVID-19:

- 35 в Красноярске;

- 21 в Норильске

- 11 в Северо-Енисейском районе

- и по одному в Железногорске, Канске, Ачинске, Зеленогорске, Шарыпово и Рыбинском районе.

Под медицинским наблюдением на дому находится 1408 человек, за последние сутки взято 23. За сутки же снято 86.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ВАЖНО

В Красноярске и крае продолжает действовать режим полной самоизоляции, введенный указом главы региона Александра Усса. Предполагается, что его продлят и после 12 мая. Жителей призывают: не выходите из дома без крайней необходимости.

Используйте защитные маски!Фото: Мария ЛЕНЦ

Используйте средства защиты: маску, перчатки и очки. Берегите себя и своих близких!