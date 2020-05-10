«Спалились»: школьница и студентка, которые ради лайков сожгли чужую дачу, попали под уголовное дело

- Да гори оно синим пламенем, - «шутит» на камеру совсем еще девчонка. А буквально под ее ногами, на половике старенькой дачи, разгорается костер. Но вместо того чтобы потушить, она срывает с окна, швыряет в огонь занавеску. И обращается к подружке, снимающей все на телефон. - Помнишь, как мы тогда поджигали дом? Зачем все делаем? Ради кайфа.

… Это произошло месяц назад в Канске Красноярского края. Две подружки – школьница и студентка – решили хайпануть. Ради лайков в соцсетях дотла сожгли чужую дачу в поселке Строителей. Сначала разнесли один из домиков, потом подпалили его и дали деру. А после не нашли ничего лучше, чем выложить ролик в сеть. Для этого, собственно, все и затевалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771427" frameborder="0"></iframe> В Канске две девушки подожгли дачный дом. Видео: ЧП Канск.

А сегодня, 10 мая, стало известно: осуждение в соцсетях – это еще не все. Обе попали под уголовное дело за «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба».«Креативщицы» и думать не могли, что вместо лайков получат сотни гневных комментариев. «Там же никто не сгорел, - оправдывались они. – Ну, выпишите нам штраф, ладно». Похоже, они так и не смогли понять, в чем дело. Одна даже жаловалась на своей странице: после того, как заработала репутацию поджигательницы, ее бросил парень.

Домик принадлежал бабушке 77 лет, установили полицейские. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- В Канске полицейские проводят предварительное расследование, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. – О происшествии стало известно в ходе мониторинга сети Интернет. В дежурную часть жалоб не поступало. Следственно-оперативная группа установила: к возгоранию причастны 20-летняя студентка техникума и школьница 2005 года рождения. Девушки ради красивых фотографий развели в домике открытый огонь и ушли, не потушив его. В результате строение сгорело. Ущерб составил более 150 тысяч рублей. Полицейские нашли хозяйку дачи, которой оказалась местная жительница 77 лет. Она уже написала заявление.

Теперь студентке грозит до двух лет лишения свободы. А школьницу (как не достигшую возраста привлечения к уголовной ответственности) поставили на учет. Ее мать привлекли к ответственности за неисполнение исполнение обязанностей по воспитанию дочери, говорят в МО МВД России «Канский». Хочется верить, поможет.

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Две подруги из Канска решили набрать себе лайков в «Инстаграме», для своих подписчиков (которых оказалось 22 тысяч). Хайпануть на чем-то добром, чистом и светлом у них, видимо, фантазии не хватает. Отправились в дачный поселок неподалеку от Канска, зашли в один из домов и устроили там погром: разбили окна и мебель, в конце концов подожгли и сбежали. А убегая, переживали: а вдруг не загорится? (подробности).