2020-05-09T20:05:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года: вспышка инфекции среди вахтовиков, День Победы в изоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на утро 10 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года: вспышка инфекции среди вахтовиков, День Победы в изоляцииКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года: вспышка инфекции среди вахтовиков, День Победы в изоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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Начнем со статистики: количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Красноярском крае составляет 1070. За сутки плюс 106 случаев. При этом количество выздоровевших с начала эпидемиологического сезона уже 253 человека, умерших – 13 человек (подробнее).

Стало известно о вспышке инфекции среди рабочих-вахтовиков компании «Полюс». Всего – 89 человек, за сутки – 82. Руководство компании официально прокомментировало информацию:

- У абсолютного большинства работников с положительным результатом отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Все они работают на вахте уже длительное время и проходили ежедневные медицинские осмотры. Заболевшие с симптомами COVID-19 отправлены на лечение в медицинские учреждения Северо-Енисейска и Красноярска, сотрудники без симптомов находятся на карантине на промплощадке под постоянным наблюдением врачей (подробнее).

У наших соседей, в Хакасии зафиксировано 403 случаев заболевания, за последние сутки – плюс 36 новых случаев COVID-19. В связи с высоким ростом количества зараженных правительство Хакасии приняло решение продлить срок режима всеобщей самоизоляции и всех связанных с ним ограничений – по 17 мая включительно. МВД по Хакасии отмечает, что индекс самоизоляции в республике является одним из самых низких в стране (подробнее).

Главным событием 9 мая стало празднование Дня Победы в условиях коронавируса. Замечательный подарок красноярцам к празднику – запуск фонтанов. Обычно такое событие проводится на глазах многочисленных зрителей. Горожане специально приезжают к назначенному часу, ждут и готовят фотокамеры, чтобы поймать удачный момент для селфи. В этом году по понятным причинам событие прошло скромно (подробнее).

По Красноярску курсирует Трамвай Победы. Солдатская палатка из брезента, рядом костер с котелком, подвешенным над березовыми поленьями. Все это – атрибуты солдатского привала. Два пулемета, каждый такой «товарищ Максим» в начале Великой Отечественной войны заставлял врага склонять голову к земле. И ГАЗ-67 – командирский «газик», который гонял по изрытому взрывами бездорожью (подробнее).

А завершился праздник поистине грандиозным фейерверком. Почти 10 минут ночное небо над городом освещали огненные шары. А ведь еще накануне салют был под большим вопросом. Организаторы и власти сомневались, можно ли его устроить в условиях самоизоляции. Посмотреть фейерверк приехали многие горожане, надеялись, что он состоится. И ожидания оправдались. «Это лучший салют за последние годы, что мы видели» - делились впечатлениями в социальных сетях. А мы добавим, что повезло и с погодой – в чистом небе огни сияли ярко и насыщенно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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