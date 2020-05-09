2020-05-09T19:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 10 мая 2020 года: всего 1070 человек

Последняя информация о количестве COVID-19 на утро 10 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 10 мая 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске на 10 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным краевого управления Роспотребнадзора на утро 10 мая в Красноярском крае число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 1070 человек. За сутки количество увеличилось сразу на 106 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 37,2. Темп прироста за сутки 11%.

География распространении – 42 территории края:

- Красноярск – 16 случаев

- Северо-Енисейский район – 82 случая

- Канск – 2

- Минусинск – 2

- Железногорск, Шарыпово, Большемуртинский и Емельяновский район – по 1 случаю. Выписаны в связи с окончанием лечения и полным выздоровлением – 253 человека, летальных исходов у пациентов с коронавирусом – 13 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1471 человека, в том числе за последние сутки взяты 162. Снято с медицинского наблюдения 16 630, за последние сутки 265. Обследовано всего 91 868 человек (3 475).

Резкий скачок количества заболевших произошел на крупном промышленном предприятии среди рабочих-вахтовиков. На месте начато эпидемиологическое расследование. Ситуация там взята под особый контроль.

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По данным краевого Роспотребнадзора на 9 мая в Северо-Енисейском районе зафиксировано 89 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки – 82 случая. Среди них есть и сотрудники компании «Полюс». Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих. Сейчас на месте работают эпидемиологи, проводят полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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