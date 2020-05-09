Это был потрясающий сюрприз! День Победы в Красноярске завершился праздничным фейерверком

Это случилось! Юбилейный День Победы в Красноярске завершился грандиозным праздничным фейерверком! Почти 10 минут ночное небо над городом освещали огненные шары. А ведь еще накануне салют был под большим вопросом. Организаторы и власти сомневались, можно ли его устроить в условиях самоизоляции.

Праздничный фейерверк в Красноярске на День Победы..

Посмотреть фейерверк приехали многие горожане, надеялись, что он состоится. И ожидания оправдались. «Это лучший салют за последние годы, что мы видели» - делились впечатлениями в социальных сетях. А мы добавим, что повезло и с погодой – в чистом небе огни сияли ярко и насыщенно.

Очевидцы говорят, что это был лучший фейерверк за последние годыФото: Мария ЛЕНЦ

Фейерверк – подарок городу от меценатов. Это уже многолетняя традиция известных предпринимателей и промышленников спонсировать праздничные салюты, причем не только в День Победы, но и во все другие знаменательные общегородские праздники.

Юбилейный День Победы прошел очень насыщенно, несмотря на то, что из-за режима самоизоляции отменили торжественное шествие, а Бессмертный полк перенесли онлайн.

Небо над Енисеем освещалось огненными вспышками больше 10 минутФото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня под окнами ветеранов прошли концерты – военные оркестры исполняли знакомые до боли песни. По улицам правобережья курсировал Трамвай Победы. Красноярцы приняли участие в акции #ПоемДеньПобеды и зажгли фонарики Победы.

Фейерверк - подарок городу от меценатовФото: Мария ЛЕНЦ