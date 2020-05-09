2020-05-09T17:00:12+03:00
Общество

Стоя на балконе и взявшись за руки: Красноярск спел «День Победы» вместе со всей страной

Слова этой песни знакомы любому с самого детства [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск спел «День Победы» вместе со всей странойКрасноярск спел «День Победы» вместе со всей странойФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды. В 19 часов по местному времени жители домов 4 и 6 на улице Вербной, оставшись в своих домах, вышли на балкон или открыли свои окна.

Красноярск поет День Победы.Мария ЛЕНЦ

Приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту, который 75 лет назад зачитал диктор Владимир Левитан, и по сей день вызывает глубокий трепет: "8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!"

Город отмечает День Победы, не выходя из дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Город отмечает День Победы, не выходя из домаФото: Мария ЛЕНЦ

После минуты молчания красноярцы исполнили песню Давида Тухманова «День Победы». Ее слова знакомы всем с детства. Многие взяли в руки фотографии и портреты родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.

Всероссийскую акцию поддержат музыканты и творческие коллективы по всей стране. Добавим, что организатором акции является Министерство культуры РФ.

В кузове этой машины установлены мощные динамики Фото: Мария ЛЕНЦ

В кузове этой машины установлены мощные динамикиФото: Мария ЛЕНЦ

- Легендарная песня Давида Тухманова стала неотъемлемой частью этого праздника со слезами на глазах. Сегодня в условиях самоизоляции участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды – это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших, - сказала министр культуры Ольга Любимова.

Красноярцы вышли на балконы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы вышли на балконыФото: Мария ЛЕНЦ

На каждом балконе - российский триколор Фото: Мария ЛЕНЦ

На каждом балконе - российский триколорФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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