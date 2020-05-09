2020-05-09T14:52:50+03:00
Общество

«Победа» из триколора: в Красноярске 9 часов выкладывали заветное слово на футбольном поле

Молодые общественники и волонтеры использовали для этого Центральный стадион
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 9 часов выкладывали заветное слово на футбольном полеВ Красноярске 9 часов выкладывали заветное слово на футбольном полеФото: Мария ЛЕНЦ
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Целых 9 часов понадобилось ребятам из красноярской команды Молодежка ОНФ (Общероссийского народного фронта), чтобы выложить слово «Победа». У них ушло 1 100 флагов с триколором. А разместили они эту огромную инсталляцию на футбольном поле Центрального стадиона. Таким образом ребята присоединились к всероссийской акции «Флаг в День Победы.

Добавим, что к акции, организованной Молодежкой ОНФ, также присоединились общественники из организации «Красволонтер». И, конечно же, не смогли остаться в стороне и сотрудники Центрального стадиона.

А вам слабо: 9 часов выкладывать слово, а затем отметить это стойкой на руках? Фото: Мария ЛЕНЦ

А вам слабо: 9 часов выкладывать слово, а затем отметить это стойкой на руках?Фото: Мария ЛЕНЦ

- День Победы – это главный праздник нашей страны. Как говорится в одном фильме, этот день гораздо важнее Нового года. Своей акцией мы бы хотели подчеркнуть грандиозность подвига наших дедов и прадедов и выразить им нашу благодарность. Сегодня наши ребята отправятся поздравлять красноярских ветеранов с этим великим праздником», - отметил координатор команды Молодежка ОНФ в Красноярском крае Глеб Химич.

На Центральном стадионе видели много спортивных побед, но такая Победа - впервые Фото: Мария ЛЕНЦ

На Центральном стадионе видели много спортивных побед, но такая Победа - впервыеФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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