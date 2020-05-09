2020-05-09T12:38:04+03:00
Общество

Струи воды поют «День Победы»: в Красноярске традиционно 9 мая запустили фонтаны

Музыка воды и света [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске традиционно 9 мая запустили фонтаныВ Красноярске традиционно 9 мая запустили фонтаныФото: Мария ЛЕНЦ
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Замечательный подарок красноярцам к празднику – запуск фонтанов. Обычно такое событие проводится на глазах многочисленных зрителей. Горожане специально приезжают к назначенному часу, ждут и готовят фотокамеры, чтобы поймать удачный момент для селфи. В этом году по понятным причинам событие прошло скромно. Хотя зрители все-таки были – десяток-другой человек. Социальную дистанцию они соблюдали.

В Красноярске запустили фонтаны.Мария ЛЕНЦ

Но от этого шоу фонтанов оно не стало менее красивым и зрелищным. Как пообещали в администрации города, музыкальный фонтан на Театральной площади будет радовать красноярцев танцем водяных струй все лето каждый час с 8 до 22 часов. А вечером можно будет полюбоваться светомузыкальным шоу. Сегодня, 9 мая, здесь звучат особые мелодии – песни Победы.

И, конечно же, любимые всеми фонтаны от "КрасКома". Возле острова Посадный высоко в небо взмыли 6 мощный струй. Напомним, что в Красноярске на балансе города стоит около трехдесятков фонтанов. И еще более сотни фонтанов появились благодаря различным организациям, частным спонсорам.

Рабочие почистили и привели оборудование в порядок Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочие почистили и привели оборудование в порядокФото: Мария ЛЕНЦ

Погода немного испортилась Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода немного испортиласьФото: Мария ЛЕНЦ

Струи синхронно взмывают вверх Фото: Мария ЛЕНЦ

Струи синхронно взмывают вверхФото: Мария ЛЕНЦ

Яркие баннеры с поздравлениями развешаны по городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Яркие баннеры с поздравлениями развешаны по городуФото: Мария ЛЕНЦ

Музыка воды и света Фото: Мария ЛЕНЦ

Музыка воды и светаФото: Мария ЛЕНЦ

Редкие зрители ловили удачный момент для снимка Фото: Мария ЛЕНЦ

Редкие зрители ловили удачный момент для снимкаФото: Мария ЛЕНЦ

Днем - просто фонтаны, вечером - светомузыкальные Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем - просто фонтаны, вечером - светомузыкальныеФото: Мария ЛЕНЦ

Фонтан Реки Сибири еще просыпается, струи воды пока несильные Фото: Мария ЛЕНЦ

Фонтан Реки Сибири еще просыпается, струи воды пока несильныеФото: Мария ЛЕНЦ

А вот и знаменитые речные фонтаны у острова Посадный Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот и знаменитые речные фонтаны у острова ПосадныйФото: Мария ЛЕНЦ

Вид на Реки Сибири и Театральную площадь Фото: Мария ЛЕНЦ

Вид на Реки Сибири и Театральную площадьФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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