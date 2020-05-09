В компании «Полюс» выявлены случаи заражения коронавирусом среди вахтовиков

По данным краевого Роспотребнадзора на 9 мая в Северо-Енисейском районе зафиксировано 89 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки – 82 случая. Среди них есть и сотрудники компании «Полюс». Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих. Сейчас на месте работают эпидемиологи, проводят полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

В пресс-службе компании дали официальный комментарий о том, что происходит сейчас на предприятии и в рабочем поселке.

В ходе проводимого сейчас сплошного тестирования всех работников Олимпиадинского ГОКа (горно-обогатительного комбината) и сотрудников подрядных организаций на COVID-19 у нескольких десятков сотрудников были получены положительные результаты. У абсолютного большинства работников с положительным результатом отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Все они работают на вахте уже длительное время и проходили ежедневные медицинские осмотры.

Заболевшие с симптомами COVID-19 отправлены на лечение в медицинские учреждения Северо-Енисейска и Красноярска, сотрудники без симптомов находятся на карантине на промплощадке под постоянным наблюдением врачей. Они обеспечены всей необходимой медицинской помощью. В связи с имеющимся опытом выявления ложноположительных результатов при первом заборе биоматериала в настоящее время проводится повторное тестирование.

В соответствии с рекомендациями по организации работы вахтовым методом, начиная с апреля все, вахтовики перед отправкой на вахту проходят обязательное лабораторное тестирование на COVID-19. Допуск на ОГОК осуществляется только после получения отрицательного результата лабораторного обследования и при отсутствии признаков заболевания.

На предприятии обеспечено выполнение необходимых противоэпидемических мероприятий: внедрены перчаточно-масочный режим и меры по социальному дистанцированию, проводится регулярная дезинфекция помещений. Комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции компания реализует в тесном взаимодействии с Управлением Роспортребнадзора по Красноярскому краю и Министерством здравоохранения Красноярского края.

Красноярская клиническая больница направила на ОГОК группу медиков из десяти человек, а также дополнительные лекарства и средства индивидуальной защиты. В ближайшее время им на помощь будут отправлены еще десять врачей из Лесосибирска и Енисейска.

Защита здоровья сотрудников и обеспечение бесперебойной работы предприятия являются ключевыми приоритетами для компании «Полюс».