Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 мая 2020 года: резкий скачок заболевших вахтовиков на севере края – 89 человек

По данным оперативного штаба на 14 часов 9 мая количество официально подтвержденных случаев заражения COVID-19 перевалило за 1000 человек. Точное количество – 1070. За минувшие сутки новых случаев – 106. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 37,2. Темп прироста за сутки 11%.

География распространении – 42 территории края:

- Красноярск – 16 случаев

- Северо-Енисейский район – 82 случая

- Канск – 2

- Минусинск – 2

- Железногорск, Шарыпово, Большемуртинский и Емельяновский район – по 1 случаю. Выписаны в связи с окончанием лечения и полным выздоровлением – 253 человека, летальных исходов у пациентов с коронавирусом – 13 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1471 человека, в том числе за последние сутки взяты 162. Снято с медицинского наблюдения 16 630, за последние сутки 265. Обследовано всего 91 868 человек (3 475).

Резкий скачок количества заболевших произошел на крупном промышленном предприятии среди рабочих-вахтовиков. На месте начато эпидемиологическое расследование.