2020-05-09T08:55:26+03:00
Общество

«Раскудрявый клен зеленый, лист резной»: в Красноярске военный оркестр дает концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны

Когда ветеранам нельзя на парад, парад сам приходит к ним [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске военный оркестр дает концерты под окнами ветеранов и участников Великой Отечественной войныВ Красноярске военный оркестр дает концерты под окнами ветеранов и участников Великой Отечественной войныФото: Мария ЛЕНЦ
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В доме № 125 на улице Урицкого проживают ветераны Великой Отечественной войны: полковник в отставке Юшков Владимир Сергеевич и младший лейтенант в отставке Такмаков Алексей Ильич. Владимиру Юшкову уже 93 года, а Алексею Такмакову – 95. В памятный и дорогой для обоих День Победы они получили незабываемый подарок: прямо перед окнами их дома оркестр Росгвардии Красноярского края устроил концерт, исполнив песни военных лет.

В Красноярске оркестр играет ветеранам.Мария ЛЕНЦ

- Это было круто и классно. Это просто невероятно! – с восторгом отзываются молодые зрители, настолько эмоциональным было выступление. Жители дома махали музыкантам из окна, а пожилые люди, которые знают о войне не понаслышке, плакали.

Затем сотрудники Росгвардии торжественно прошагали под окнами многоэтажки и направились по другим адресам.

А потом росгвардейцы прошли парадом под окнами ветеранов Фото: Мария ЛЕНЦ

А потом росгвардейцы прошли парадом под окнами ветерановФото: Мария ЛЕНЦ

- В числе первых поздравления от руководителей управления красноярской Росгвардии с 75-летием Великой Победы сегодня приняли ветераны вневедомственной охраны: блокадник Ленинграда, труженица тыла и участник Великой Отечественной войны. У всех разные судьбы, разные жизни, но единое для них одно – они пережили годы той страшной, вероломной и жестокой войны, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь краевой Росгвардии Ирина Рослик.

Ветеранам было приятно услышать такой подарок Фото: Мария ЛЕНЦ

Ветеранам было приятно услышать такой подарокФото: Мария ЛЕНЦ

Утро труженицы тыла Веры Алехиной началось под аккомпанемент военного оркестра. Со слезами на глазах Вера Фадеевна слушает мелодию фронтового вальса и вспоминает. Когда началась война, ей было всего 12 лет. В 1941 году отца забрали на фронт, а в 1943 получили похоронку. Переболев тифом, в 1943 году пошла работать, колотить ящики для патронов.

Музыканты играли круто! Фото: Мария ЛЕНЦ

Музыканты играли круто!Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда началась война, Владимиру Тойвовичу Толпе было чуть больше трех лет. Его вместе с матерью вывозили из Ленинграда по льду Ладожского озера. Привезли в Иркутск, выгрузили прямо на берег Лены. О том, как жил блокадный город, как строились и действовали дороги жизни, он еще молодым человеком выспрашивал у своих родных и знакомых, изучал исторические документы. А сейчас передает эти знания молодежи.

Пожилые люди были растроганы таким подарком Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилые люди были растроганы таким подаркомФото: Мария ЛЕНЦ

Поздравили и вручили подарки ветерану Великой Отечественной войны Петру Александровичу Донскому. В январе 1943 года его призвали в армию, на границу с Манчжурией.

- Сегодня в честь ветеранов почетный караул развернул стяги и прошел маршем, отдав честь Вам – наши дорогие ветераны, наши защитники Отечества. Берегите себя дорогие! Крепкого Вам здоровья и долгих еще лет жизни! Спасибо за Победу и низкий Вам поклон!, - поблагодарил ветеранов начальник Управления генерал-майор полиции Валерий Кускашев.

Три поколения Фото: Мария ЛЕНЦ

Три поколенияФото: Мария ЛЕНЦ

После концерта офицеры Росгвардии вручили подарки ветеранам Фото: Мария ЛЕНЦ

После концерта офицеры Росгвардии вручили подарки ветеранамФото: Мария ЛЕНЦ

Дирижер сосредоточен, музыканты тоже - пора начинать Фото: Мария ЛЕНЦ

Дирижер сосредоточен, музыканты тоже - пора начинатьФото: Мария ЛЕНЦ

А это - Бессмертный полк Фото: Мария ЛЕНЦ

А это - Бессмертный полкФото: Мария ЛЕНЦ

Одна из любимейших песен военных лет - "Смуглянка" Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из любимейших песен военных лет - "Смуглянка"Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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