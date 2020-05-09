Солдатская палатка, «товарищ Максим» и командирский «газик»: по Красноярску курсирует Трамвай Победы
Солдатская палатка из брезента, рядом костер с котелком, подвешенным над березовыми поленьями. Все это – атрибуты солдатского привала. Два пулемета, каждый такой «товарищ Максим» в начале Великой Отечественной войны заставлял врага склонять голову к земле. И ГАЗ-67 – командирский «газик», который гонял по изрытому взрывами бездорожью.
Трамвай Победы в Красноярске.Мария ЛЕНЦ
Такая инсталляция на платформе трамвая вышла сегодня на улицы правобережья. Подарок горожанам сделали сотрудники трамвайного депо. Они нашли время среди повседневных дел, чтобы превратить свой вагон-аварийку в музей Победы на рельсах. Вагон выкрасили в цвета военного времени – черный и темно-зеленый. Георгиевская лента, фотографии старых солдатских треуголок и Орден Отечественной войны на борту.
У солдатского костраФото: Мария ЛЕНЦ
На платформе установлен динамик, звучат песни военных лет. Поэтому ее приближение слышно издалека, можно посмотреть на нее и сфотографироваться рядом. Курсировать по улицам города платформа будет три дня – 9, 10 и 11 мая, с 10 утра до 19 часов вечера.
Перед началом маршрутаФото: Мария ЛЕНЦ
Но это еще не все подарки красноярцам от «Горэлектротранса». С 6 мая на линию вышел праздничный трамвай. Снаружи его легко узнать по георгиевским ленточкам. А внутри, на окнах, 50 портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Это родственники сотрудников депо, которые ныне работают здесь.
Трамвай-музей можно встретить на маршрутах № 4, 5, 6 и 7Фото: Мария ЛЕНЦ
- Это была идея нашего руководства, а мы приняли в этом самое активное участие, - рассказывает Алла Тетерина. Сама она вагоновожатая, но сегодня, 9 мая, она – почетный экскурсовод. В галерее почета ее прадед Иван Алексеевич Тетерин, бабушка Анна Савельевна Тетерина и брат бабушки Николай Савельевич Тетерин. Трамвай ходит по маршрутам № 4, 5, 6 и 7.
Водитель трамвая Алла Тетерина сегодня - экскурсоводФото: Мария ЛЕНЦ
Награды ветеранов войны и труда - старшего поколения, когда-то работавшего в депоФото: Мария ЛЕНЦ
Трамвай Победы будет курсировать по правобережью три дняФото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU
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