2020-05-09T06:20:05+03:00
Общество

Красноярск отмечает День Победы: на Красной площади возложили гирлянду

Традиция существует 15 лет, в этом году решили ее не прерывать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск отмечает День Победы: на Красной площади возложили гирляндуКрасноярск отмечает День Победы: на Красной площади возложили гирляндуФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск отмечает День Победы. Непривычно пусты площади и улицы, отменены массовые гуляния. Но атмосфера торжественности чувствуется в городе, несмотря на режим самоизоляции. Чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны, красноярцы приходят небольшими группами или в одиночку к мемориалам и памятникам в каждом районе.

Глава Железнодорожного района Юрий Савчук и его помощники возложили гирлянду Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Железнодорожного района Юрий Савчук и его помощники возложили гирляндуФото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 9 мая, руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук вместе со своими заместителями возложили к Вечному Огню у стелы на Красной площади памятную гирлянду. Такая традиция существует здесь уже 15 лет. И в этот раз решили ее не нарушать. Гирлянда – живая, из веточек пихты, присланная из питомника. Живые гвоздики и Георгиевская ленточка. Длина гирлянды 2,5 мета.

Обычно памятную гирлянду возлагают воспитанники армейско-спортивного клуба «Защитник» Красноярского многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева. Но на сей раз это сделал руководитель администрации района.

Вечный огонь на Красной площади Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечный огонь на Красной площадиФото: Мария ЛЕНЦ

В городе дежурят усиленные наряды полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе дежурят усиленные наряды полицииФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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