Красноярск отмечает День Победы: на Красной площади возложили гирлянду

Красноярск отмечает День Победы. Непривычно пусты площади и улицы, отменены массовые гуляния. Но атмосфера торжественности чувствуется в городе, несмотря на режим самоизоляции. Чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны, красноярцы приходят небольшими группами или в одиночку к мемориалам и памятникам в каждом районе.

Глава Железнодорожного района Юрий Савчук и его помощники возложили гирляндуФото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 9 мая, руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук вместе со своими заместителями возложили к Вечному Огню у стелы на Красной площади памятную гирлянду. Такая традиция существует здесь уже 15 лет. И в этот раз решили ее не нарушать. Гирлянда – живая, из веточек пихты, присланная из питомника. Живые гвоздики и Георгиевская ленточка. Длина гирлянды 2,5 мета.

Обычно памятную гирлянду возлагают воспитанники армейско-спортивного клуба «Защитник» Красноярского многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева. Но на сей раз это сделал руководитель администрации района.

Вечный огонь на Красной площадиФото: Мария ЛЕНЦ