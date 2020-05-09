Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 9 мая 2020 года: продление самоизоляции, психологи для врачей и новые госпитали

По данным оперативного штаба на утро 9 мая 2020 года, число заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 964 человек (+31 в сутки). Из них вылечили 220 (+17 в сутки).

В Красноярске и крае продлят самоизоляцию после майских праздников

На всей территории Красноярского края, в том числе и в краевом центре, не будут отменены после майских праздников меры по недопущению распространения коронавируса. Проще говоря - самоизоляцию продлят.

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В больнице на Кутузова открыли госпиталь для «легких» коронавирусных больных

Красноярские больницы продолжают переоборудовать под пациентов с коронавирусом. Госпиталь для зараженных COVD-19 теперь откроется на базе третьего корпуса КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», расположенного по Кутузова.

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Психологи проводят тренинги для врачей, лечащих пациентов с COVID-19

Лечение зараженного коронавирусом пациента - тяжелый стресс не только для него, но и для врача. Поэтому психологи ФМБА России организовали для медиков специальные тренинги, которые призваны помочь справиться с эмоциями, напряжением.

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