День Победы в Красноярске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция.

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в новом для нас формате. Из-за пандемии коронавируса все торжества перенесены на поздний срок. В Красноярске празднование 9 мая пройдет в режиме онлайн.

Основные мероприятия, назначенные на сегодня: «Георгиевская ленточка», проект «Судьба солдата. Онлайн», «Маленькие герои», Онлайн-экскурсия о штурме Берлина, акция «Фонарики Победы». Подробности обо всех событиях читайте здесь.

Самое главное - акция «Бессмертный полк». Впервые пройдет в онлайн-режиме - подробности здесь.

Показываем, как красноярцы празднуют День Победы 2020 в нашей трансляции. Если хотите поделиться своими наблюдениями - пишите нам в группе Вконтакте.

КСТАТИ

Вопрос, который интересует жителей города - будет ли сегодня праздничный фейерверк? И во сколько его запустят? Отвечаем - официально салют в честь 9 мая в Красноярске не анонсирован, следовательно, его не будет.