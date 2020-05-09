2020-05-09T06:23:28+03:00
Общество

Акция Бессмертный полк в Красноярске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Публикуем онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
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Традиционно колонна Бессмертного полка в Красноярске проходила по центру города, но сегодня акция проходит в режиме онлайнТрадиционно колонна Бессмертного полка в Красноярске проходила по центру города, но сегодня акция проходит в режиме онлайнФото: Мария ЛЕНЦ
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Впервые Бессмертный полк прошел по улицам Красноярска в 2013 году. С тех пор невозможно представить День Победы без торжественного шествия колонны... В 2020-м году из-за пандемии коронавируса акция в Красноярске пройдет в режиме онлайн.

Чтобы принять участие в акции нужно заполнить форму на официальном сайте Бессмертного полка России, добавить фотографию ветерана Великой Отечественной войны, написать его историю, а также загрузить свое фото со штандартном. На основе всех этих данных будет сформирован видеоряд, который будет транслироваться на уличных и торговых медиаэкранах по всей стране. Напоминаем, что штандарты можно выставить в окнах своих квартир.

Шествие "Бессмертный полк - онлайн".

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В этом году мы отмечаем 75-летие Победы, но все торжества перенесены на более поздний срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Однако акции памяти с учетом режима самоизоляции пройдут 9 Мая во всех регионах страны. (Подробности)

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

ИСТОЧНИК KP.RU

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