2020-05-08T21:04:13+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 9 мая 2020 года: COVID-19 подтвержден у 964 человек, вылечили 220

Рассказываем о ситуации с заболевшими коронавирусом на 8 мая 2020 года
Анна СНЕГИРЕВА
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Количество зараженных увеличилосьКоличество зараженных увеличилосьФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 9 мая 2020 года, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Красноярске и крае составило 964. За минувшие сутки заболевших новой COVID-19 стало больше на 31 пациента. За минувшие сутки диагноз снят у 17 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 220 человек.

Темп прироста больных упал до 3,3 процента, Напомним, ранее он был больше 7%. К сожалению, с момента начала эпидемии 12 человек умерли. В минувшие сутки медики не потеряли не одного пациента.

всего случаи коронавирусной инфекции фиксируются в 42 районах и муниципалитетах края. Новые случаи инфекции в минувшие сутки зарегистрированы: в Красноярске – 17, в Березовском районе - 6, в Северо-Енисейском и Курагинском – по 3 и по одному в Назарове и Минусинском районе.

За период пандемии в крае вылечили 203 пациента (это +41 за последние сутки). Сняли с аппаратов ИВЛ четверых, их состояние улучшилось, прогноз благоприятный. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются семь человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится 1 574 пациента, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора. – За последние сутки взят под наблюдение 201 пациент. Снято за сутки 169 человек. Всего обследовано Более 85 тысяч жителей Красноярска и края.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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