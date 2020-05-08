«Вместо 20 кошек здесь скоро станет 60»: волонтеры нашли в центре Красноярска огромное количество котов

Зоозащитники нашли в центре Красноярска больше 20 брошенных кошек, некоторые из которых – породистые. Девушка-волонтер случайно заметила, что в двух старых домах на берегу Качи бегает очень много кошек. Среди них встречаются породистые, похожие на шотландских вислоухих, котята. Подробности их появления никому не известны, но история – странная. Старые дома объединены одной калиткой, в каждом из них проживают пенсионеры, один из которых – лежачий… и много диких кошек. Животные, естественно, не домашние, ими никто не занимается, только кормят. И можно представить, какая атмосфера – в прямом и переносном смысле, там царит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777773" frameborder="0"></iframe> Кошки.

Внук хозяина, который кормит этих кошек, от помощи отказывается, уверяет, что корма у него достаточно. Животных волонтерам передает выборочно, в основном тех, которые напоминают породистых. Рассказывает, что некоторое время назад здесь начали появляться кошки, он их подкармливал, и в итоге – они расплодились до такого количества. Что делать с ними дальше, он не представляет. Волонтеры забили тревогу, ведь ясно, что ни людям, ни кошкам в этих домах жизни нет.

– И хозяева, и мы понимаем, что если в ближайшее время не стерилизовать животных, то через некоторое время их будет уже не 20, а 60. - рассказывает Ольга Мисуна, волонтер группы помощи бездомным животным «Верность». - Сейчас мы забрали 10 кошек – 6 взрослых и 4 котенка, они напуганы, не приручены, забиваются за батареи, мебель, иногда ведут себя агрессивно. Всем им нужна стерилизация и антибиотики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777775" frameborder="0"></iframe> Кошки в старых домах.

Также волонтеры ищут хозяев для кошек или людей, которые могли бы взять животных хотя бы на передержку. Но зоозащитники предупреждают, что будущим хозяевам нужно быть готовыми, что для того, чтобы кошки снова стали ласковыми и привыкли к людям, понадобится время и терпение. Если хозяева не найдутся, то волонтерам придется выпустить их обратно. Но они будут хотя бы стерилизованы и привиты, и не будут множится в геометрической прогрессии.

КОНКРЕТНО

Чтобы привить и стерилизовать питомцев волонтеры собирают деньги. Любую сумму можно переводить по номеру 8 (902) 927-04-93 на имя Ольги Владимировны — волонтера группы «Вектор», банковская карта привязана к телефону.