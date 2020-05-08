Строили всем миром, а турбину из блокадного Ленинграда везли. Как энергетики работали в военное время

В Красноярске военное время неразрывно связано и с энергетикой: в мае 1943 года на первой ТЭЦ в городе запустили первую турбину.

В годы войны тепловую электростанцию строили всем миром. Не стала исключением и семья Натальи Александровны Кин. Ее трудовой стаж насчитывает 36 лет. На ТЭЦ в военные годы работала ее мать, отец служил на фронте. Династию энергетиков продолжила не только Наталья Александровна. Ее брат, невестка, племянник — все также работают на ТЭЦ.

— В Красноярск мы приехали из Тамбовской области. Годы тогда были голодные, неурожай был, все уезжали оттуда. И мы тоже уехали в Сибирь. Бабушка устроилась работать на ТЭЦ-1 маляром-штукатуром.

Бабушка Натальи Анна Кремлевская получает отрез ткани за хорошую работу от директора электростанции

В 1943 году на первую Красноярскую теплоэлектроцентраль привезли турбину из блокадного Ленинграда. До 1935 года мощных энергообъектов в городе не существовало. Электроэнергия шла только от нескольких небольших станций. Ее хватало на нужды промышленных предприятий, которых на тот момент в Красноярске было немного. Но, когда в 1935 году появились планы строить новые предприятия, понадобились новые мощности.

И уже в 1936 году началась подготовка к возведению ТЭЦ. Построили основание, здания, промышленные цеха. А начало Великой Отечественной войны потребовало ускорить строительство, в том числе и запуск турбины. В Красноярске разворачивали свою работу эвакуированные оборонные предприятия, людей не хватало. Поэтому первую красноярскую ТЭЦ строили энергетики, приехавшие из Сталинграда, Харькова, Грозного, Донецка и других городов. На помощь им приходили местные жители: домохозяйки и школьники. Важность пуска станции понимали все.

— Жили мы в бараках — такое поселение для семей рабочих теплоэлектроцентрали. Помню, там и школа была, в 1946 году в нее пошел мой брат, а позже и сестра. В ней тоже учились дети тех, кто работал и строил ТЭЦ.

Помню, как родители ездили на «матане» на работу. Это была такая платформа вместо трамвая, которые тогда до ТЭЦ не ходили. «Матаней» она называлась, потому что ее мотало из стороны в сторону сильно. Работники ТЭЦ на нее садились и по рельсам ехали на производство.

Первоклассники 1946 года. Среди них — брат Натальи Александровны

Тогда было ощущение, что ТЭЦ строят всем миром, что это самое важное, что было в тот момент. Мы все жили вокруг этого события. Там же были и ссыльные, и вольнонаемные, и заключенные. Все строили на себе, без техники, лебедок, все своими силами. Да, было сложно и голодно — бегали на Кузнецовское плато, собирали колоски все вместе, все вместе картошку сажали. А родители при этом сутками не уходили с работы.

И речь не только о бабушке на ТЭЦ. Мама в то время работала на Красмаше. В то время он был еще Ворошиловским заводом, его к нам эвакуировали в военные годы. Тогда там изготавливали снаряды. Мама там работала сутками, и мы ее практически не видели.

Эвакуировали в годы войны почти все. Первую турбину — Сталинскую — тоже к нам эвакуировали на ТЭЦ. Сталинская, потому что на заводе имени Сталина ее сделали. Сейчас она уже экспонат и не работает, конечно. А вот вторую уже сняли с английского завода «Метрополитен Витерс».

Яркое воспоминание. Мама всегда приходила поздно, как-то пришла и принесла уже уснувшему брату яблоко. Тот спросонок его... Подробнее читайте в источнике.