2020-05-08T13:44:13+03:00
Общество

Фейерверк на День Победы 9 мая 2020 в Красноярске: запустят ли праздничный салют в период самоизоляции

Рассказываем, состоится ли фейерверк на День Победы в Красноярске 9 мая 2020 года
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Фейерверк 9 мая 2019 годаФейерверк 9 мая 2019 годаФото: Михаил ШУКЛИН
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Праздничный фейерверк на День Победы в Красноярске - старая добрая традиция, которая не нарушалась уже много лет. Однако, в 2020-м году в период пандемии коронавируса принято решение отменить все массовые мероприятия в честь 9 мая.

Планировалось, что на 75-летие Победы в Красноярске, помимо разнообразной развлекательной программы, запустят фейерверк с трех точек (район ТК Июнь, Виноградовский мост, баржа возле Коммунального моста), но, из-за ситуации, которая складывается в России и мире, все пришлось отменить.

Не смотря на режим самоизоляции, в Красноярске запланировано множество онлайн-мероприятий. С полным списком того, что планируется в Красноярске на День Победы 2020 года вы можете ознакомиться тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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