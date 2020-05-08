«Это особо опасное преступление»: у Анатолия Быкова прошли обыски, ему грозит арест до полутора лет

В пятницу, 8 мая, решится вопрос о мере пресечения для задержанного накануне Анатолия Быкова. Его обвиняют в организации убийства двух человек еще 26 лет назад. Напомним, показания неожиданно дал Владимир Татаренков, - «криминальный авторитет» из 90-х, отбывающий наказание за убийство в одной из колоний. В коттедже Анатолия Быкова, который находится на берегу Енисея в районе престижнейшей резиденции «Сосны», где живет вся краевая элита вторые сутки идут обыски. В районный суд в эти минуты решает – оставить ли Быкова на свободе на время следствия или отправить под арест. На месте находятся наши корреспонденты, мы следим за ходом дела.

Анатолий Быков (на фото слева)Фото: Мария ЛЕНЦ

Николай Алмаев, адвокат:

- С точки зрения уголовно-процессуального кодекса суд, скорее всего, вынесет решение об аресте. Речь идет об особо тяжком преступлении, тем более что Анатолий быков обвиняется не непосредственно в убийстве, а в организации, - а заказчик априори несет более тяжкое наказание даже, нежели исполнитель. Критерии по закону таковы: человека отправляют под арест, если:

- он может совершить новое преступление (но это едва ли, в данном случае, как говорится, выносим за скобки)

- может повлиять на свидетелей (почему нет?)

- может скрыться (опять же, почему нет, средства, возможности, загранпаспорт у него есть).

Арестовать, по закону, могут на 2 месяца и продлевать это тс рок до полутора лет спокойно (потом только при особых обстоятельствах). При обвинительном приговоре это время засчитывается в срок отбывания наказания.

Личное мнение – если Быков будет сейчас арестован и осужден, для него это, конечно, будет большим ударом. Сегодня он полностью легализован, предприниматель, политик – много лет в Заксобрании. Имеет определенный круг знакомых – от известных предпринимателей до влиятельных политиков, да и сам очень влиятельный человек. Думаю, он считал, что все для него осталось далеко в прошлом и это прошлое его уже не настигнет. И вот, случилось то, что случилось.

Дом Анатолия ПетровичаФото: Мария ЛЕНЦ

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