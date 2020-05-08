2020-05-08T10:48:29+03:00
Происшествия

Трансляция: Анатолию Быкову в суде выбирают меру пресечения

Политика подозревают в организации двойного убийства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Анатолий БыковАнатолий БыковФото: Мария ЛЕНЦ
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Заседание о мере пресечения известному красноярскому политику и бизнесмену Анатолию Быкову проходит в суде Свердловского района. Со вчерашнего дня его задержание – тема номер один во всех новостях. Взяли его неожиданно. 7 мая, в его особняк в «Соснах» нагрянули силовики, люди с автоматами встали у входа, опергруппа принялась за обыск.

С одной стороны Быков – политик и благотворитель, экс-депутат Заксобрания края. А с другой – криминальный авторитет Красноярского края в 90-х годах. Его имя звучало в связи с громкими убийствами в период так называемых «алюминиевых войн», когда делились акции Красноярского алюминиевого завода и сферы влияния в целом в городе. Быкова судили несколько раз в начале 2000-х, но судимости снимали или давали условные сроки.

Преступление, в котором его сейчас подозревают, произошло в 1994 году. В нем фигурируют имена криминальных авторитетов Наумова и Войтенко. По мнению следователей именно Быков заказал их устранение киллеру Владимиру Татаренкову. И именно этот самый Татарин, спустя 26 лет после убийства, дал показания на бывшего товарища.

Анатолий Быков. Суд выбирает меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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