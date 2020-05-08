2020-05-08T08:54:18+03:00
Общество

Большинство красноярцев готовы к раздельному сбору мусора

На левобережье краевого центра установлено более 120 сеток для пластика, следующий этап - контейнеры для сбора стекла
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Человечество ежегодно производит более 350 млн тонн пластика, и только 10% из него перерабатывается. Более 270 млн тонн пластика выбрасывается ежегодно, при этом 8 млн из них попадает в Мировой океан. В России, по данным Минпромторга, каждый год образуется около 4-5 млн тонн пластиковых отходов, и давно понятно, что это количество необходимо сокращать. Так, в июне 2019 министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин говорил, что его ведомство предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России на 10-20 процентов.

Отдельная роль в решении «пластикового» вопроса отводится системе раздельного сбора мусора и его переработки, не случайно развитие этой инфраструктуры изначально было поставлено во главу «мусорной реформы». В соответствии с целями Национального проекта «Экология» к 2024 году доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60%, а поступающих на переработку — с 7% до 36%, соответственно.

И хотя пандемия вносит свои корректировки в работу абсолютно всех предприятий, вопрос с раздельным сбором мусора и его дальнейшей переработкой в Красноярске постепенно решается. В частности, региональный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания» установила на левобережье краевого центра более 120 сеток для пластиковых отходов, следующий этап - контейнеры для сбора стекла.

«Нужно отметить, что многие красноярцы ответственно подходят к сортировке пластика, - говорит директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин, - хочется сказать им большое спасибо за то, что сортируют, складируют в отдельные контейнеры, а многие еще предварительно моют и прессуют бутылки. Это значит, что большинство наших сограждан давно готовы к раздельному сбору отходов».

Только за март-апрель текущего года было собрано более 10 000 кг пластикового вторсырья. Его сортировкой и переработкой (дроблением) занимается «Первая перерабатывающая компания», инвестором которой выступает Инвестиционная группа «РВМ Капитал». По данным на 6 мая 2020 года, перерабатывающей компанией уже обработано 2,2 тыс. кг пластика, при этом сам процесс переработки экологически нейтрален, так как не предполагает химической или термической обработки. Полученный флекс (англ. flakes – хлопья, продукт измельчения пластиков) будет продан на завод по переработке пластмасс «Пларус», одно из самых крупных предприятий этого профиля в России.

«Красноярская рециклинговая компания» продолжает устанавливать сетки для сбора пластиковых отходов в зоне своей ответственности, в том числе, и по заявкам от управляющих компаний. Если вы хотите, чтобы в вашем дворе были специализированные ёмкости для пластика или стекла, обратитесь в свою УК с просьбой установить такие контейнеры, она свяжется с региональным оператором, и вопрос будет решен.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в левобережной зоне Красноярска расположены сетки для сбора пластика, не принадлежащие региональному оператору и, по сути, являющиеся «бесхозными» и не обслуживаемыми. Постепенно их будут убирать, а горожанам советуют пользоваться мобильным приложением CleanPath («Клинпас»), в котором указаны все точки раздельного накопления отходов в городе. С его помощью можно не только узнать, где находится ближайшее место сбора пластика или стекла, но и оперативно подать заявку на вывоз, если контейнер заполнен. Причём заявку можно подать как на срочный вывоз, если контейнер полон, так и на отложенный, если вывоз потребуется в ближайшее время. Приложение можно установить на любое мобильное устройство.

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