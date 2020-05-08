2020-05-08T07:24:30+03:00
Общество

Ветераны СУЭК встанут в ряды Всероссийского "Бессмертного полка"

Более двухсот фронтовиков, после войны строивших топливный и энергетический фундамент Красноярского края, пройдут в День Победы в рядах Бессмертного полка
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Волонтеры Сибирской угольной энергетической компании создали на одноименном портале, призванном сохранить память о героях Великой Отечественной войны, несколько сотен личных карточек бойцов, отважно сражавшихся в боях за мир и свободу для будущих поколений. А после войны направивших всю свою созидательную энергию на обеспечение энергетической безопасности региона – ставших первостроителями крупнейшего в стране Бородинского и передового для своего времени Назаровского разрезов.

Отдавая дань их ратному подвигу, воинской славе и трудовым свершениям, активисты советов молодежи красноярских предприятий СУЭК, а также ребята из трудовых отрядов и профильных классов Компании решили рассказать о своих земляках всей России. Работа заняла несколько дней, но это того стоит, уверены волонтеры: практически в каждой семье есть свой герой, многие молодые горняки продолжили на Бородинском и Назаровском разрезе семейные династии – в угольной промышленности сильна преемственность поколений, общий трудовой стаж многих горняцких династий достигает 200 лет. "Бессмертный полк – это уникальная возможность для каждого из нас сохранить память о своих родных, близких, проливавших кровь на фронтах Великой Отечественной, передать память о них нашим детям и всем тем, кто будет после них", - уверен один из участников акции по формированию "горняцкого" полка, машинист экскаватора Назаровского разреза Вячеслав Игнатов.

Информацию для личных карточек горняки черпали в музеях угледобывающих предприятий, в которых накануне 75-летия Великой Победы были обновлены экспозиции с портретами горняков-участников войны, а также из книги "Герои войны – герои СУЭК", которую СУЭК готовит к юбилейной дате в качестве подарка ветеранам и их родным и для передачи в музеи, библиотеки, школы и другие учреждения шахтерских городов края.

Из всех данных, внесенных не только россиянами, но и представителями зарубежных стран, в базу проекта "Бессмертный полк" формируется видеоряд фотографий фронтовиков, который 9 мая, в День Победы, будет транслироваться на медиаэкранах всей страны, на площадках онлайн-кинотеатров, телеканалах, в социальных сетях и различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

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