На праздниках в Красноярске ожидается жара до +28 градусов

День Победы даже в режиме самоизоляции - День Победы. И по данным Гидрометцентра в Красноярске на праздничных выходных ожидается по-настоящему летнее тепло и солнце. А значит, можно в удовольствие любоваться синим небом, начиная прямо с пятницы, 8 мая. Днем столбики термометров в последний день рабочей недели поднимутся до плюс 16 градусов. День ожидается безветренным, что особенно приятно после продолжительного похолодания и дождя.

Ночь субботы, 9 мая также будет безветренной - до плюс 3 тепла . Но что самое хорошее - в День Победы синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду. Днем - до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается. Температурный рекорд недели обещают в воскресенье, 10 мая. В Красноярск придет летняя жара - до плюс 28 градусов. Осадков не намечается, однако день будет облачным. Жара не сбавит обороты и в понедельник, 11 мая. На термометрах будет днем до 27 градусов тепла.