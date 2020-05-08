2020-05-08T15:17:00+03:00
Общество

Ветераны шахтерских городов получили поздравления от детей угольщиков

Десятки ветеранов шахтерских городов Красноярского края сегодня получили поздравления от сотрудников Сибирской угольной энергетической компании и их детей
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#ПисьмаПобеды для тружеников тыла, посвятивших свою послевоенную биографию угольной отрасли, семьи горняков, ребята из профильных классов и трудовых отрядов СУЭК готовили всю прошедшую неделю. Поздравления адресатам доставили волонтеры советов молодежи угледобывающих предприятий.

Таким образом горняки присоединились ко Всероссийской акции #ПисьмаПобеды. Ее задача – в условиях самоизоляции найти возможность передать всем ветеранам сердечную благодарность за мужество, проявленное на фронтах Великой Отечественной, за самоотверженный труд в тылу и искренние пожелания здоровья и долголетия. "К сожалению, из-за коронавируса мы не можем, как раньше, прийти к ветеранам домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с помощью писем", - говорит руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В Назарово одно из теплых поздравлений получила Валентина Васильевна Баева, ветеран труда, почти 30 лет отдавшая Назаровскому угольном разрезу. В годы войны она работала на оборонном предприятии, эвакуированном из Подмосковья в Красноярский край и буквально по кирпичику собранном заново руками сибирячек. Сегодня Валентине Васильевне 96 лет.

В особый для нее день она получила #ПисьмоПобеды от восьмилетней Ксюши Зимы, которая написала его вместе с мамой Натальей, ведущим специалистом по социальной работе Назаровского разреза. "Наше уважение и признательность Вам, ведь Вы прошли много испытаний, но сохранили теплоту души, искренность и доброту. Низкий поклон за мирное небо, счастливые улыбки детей, за нашу Родину", - пишут в письме Ксюша и Наталья.

А восьмилетний Кирилл Штельма, сын инженера-технолога и специалиста по связям и коммуникациям Бородинского разреза Юрия и Екатерины Штельма, обратился в письме к своему земляку Павлу Григорьевичу Городовенко. "Мне о нем рассказала мама, - поясняет школьник. - Павел Григорьевич был немного старше меня, но уже работал в поле с утра до ночи, и нередко даже выполнял двойную норму работы, чтобы получить лишнюю порцию хлеба – как мог заботился о матери, братьях и сестрах. Это очень страшно… Спасибо всем ветеранам!"

Всего 9 мая #ПисьмоПобеды получат более 20 тысяч ветеранов не только из России, но и из-за рубежа – к российским волонтерам, которые пишут поздравления со всех уголков страны, присоединились добровольцы из Бельгии, Иордании, Индии, Турции, Палестины и Латвии.

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