"Волшебный" металл придал прочности Т-34, а самолеты союзников прикрыла фольга

Великая Отечественная стала для нашей страны, в том числе, временем экспериментов, открытий и технологий. Ученые и конструкторы трудились над тем, чтобы сталь стала крепче, самолеты – легче, а снаряды – быстрее. В это время было сделано множество открытий, где главная роль отводилась различным металлам и минералам. Об их удивительных способностях рассказали в Красноярском музее геологии.

Алюминий

Август 1943 года, союзные войска готовят серию бомбардировок Гамбурга, крупного промышленного и транспортного центра Германии. Нужен был отвлекающий маневр, чтобы авиация могла как можно ближе подлететь к городу, прежде чем гитлеровцы заметят ее на своих радарах и откроют оборонительный огонь с земли.

Неожиданно радары начали улавливать какие-то странные помехи. Пока немцы пытались понять, что это, время было упущено, самолеты союзников уже бомбили Гамбург. Оказалось, что помехи создавали тонкие алюминиевые пластинки – фольга, которую сбросили с первого легкого самолета, она ослепила немецкую электронику и не позволила разглядеть загруженные под завязку тяжелые бомбардировщики. Всего при налетах на Германию было сброшено около 20 тысяч тонн алюминиевой фольги.

Главное достоинство этого металла – его легкость, отчего его прозвали крылатым. Помните довоенные самолеты – «этажерки», они ведь были деревянными. Алюминий сделал советскую военную авиацию легкой, быстрой, надежной. Из него изготавливалась не только обшивка самолетов, детали двигателей, винты и шасси, но и заклепки. Число таких заклепок на истребителе военного времени доходило до 100-200 тысяч штук, а на бомбардировщике – до миллиона.

Легендарный Т-34, тот самый танк, в броню которого был добавлен никельФото: Мария ЛЕНЦ

Никель

Когда советский танк Т-34 в 1942 году появился на полях сражений, немецкие военные специалисты были поражены: внешне он казался таким маленьким и уязвимым против тяжелой боевой машины Вермахта - «Тигра». Однако в бою Т-34 оказался маневренным, а снаряды словно отскакивали от его брони. Неудивительно, что из Берлина пришел приказ немедленно захватить русский танк для тщательного изучения.

Сначала трофеем занимались конструкторы, разобрали его и никак не могли понять, в чем же причина такого превосходства. Русский танк весил чуть более 30 тонн, толщина лобовой брони – 45 миллиметров, а башня поворачивалась за 10 секунд. В отличие от него лучший в то время немецкий танк «Тигр» весил 57 тонн, толщина лобовой брони 100 миллиметров, а полный оборот башни составлял целых 35 секунд.

Т-34 отдали на изучение химикам, и те выяснили: в составе его брони был никель, волшебный металл, который и придавал броне прочность. Месторождений никеля у немцев не было, поэтому прежде они не брали его в расчет. Одной из задач военной операции на Диксоне в августе 1942 года было, в том числе, получить доступ к норильскому никелевому месторождению.

Советские военные конструкторы использовали никель и при производстве знаменитых «катюш», которые наводили страх на врага.

В Красноярском музее геологии собрано немало экспонатов времен Великой Отечественной войны. Фото: музей геологии

Фосфор

Немецкий патруль остановил двух мужичков, бредущих по проселочной дороге. В руках – топоры и веревка, по всему видно, что направились в лес за дровами. На всякие случай солдаты обыскали крестьян и нашли пару небольших рыжеватых брусков. «Мыло, мыло» - бормотал один из мужичков, даже намочил брусок в луже и немного намылил. Патруль махнул рукой и отправился дальше.

Той же ночью при помощи этого «мыла» партизаны пустили под откос немецкий эшелон с техникой. А ведь главный компонент этого состава – фосфор. Для военной промышленности он незаменим как воспламенитель. Его добавляли в зажигательные бомбы, снаряды, гранаты, пули.

Начинка зажигательных бомб состояла из смеси порошков алюминия, фосфора, магния и оксида железа, детонатором служила гремучая ртуть. При ударе бомбы о поверхность срабатывал детонатор, воспламеняющий зажигательный состав, и все вокруг начинало гореть. Такой состав нельзя было потушить водой.

Артиллерийские и реактивные снаряды, мины - для их изготовления использовались различные сплавы, улучшающие их боевые свойстваФото: Мария ЛЕНЦ

Марганец

Зимой 1943/44 года фашистская армия ожесточенно сражалась, пытаясь удержаться близ городка Никополь в степях Приднепровья. Там находилось одно из крупнейших мировых месторождений марганца. Немцам очень нужен был этот черный металл, ведь он являлся важным компонентом высокопрочных и износостойких сталей. Его использовали для изготовления брони. Сплав с добавлением марганца делал крепче различные машины и механизмы.

Однако марганец показывал совершенно другие свойства в другом сплаве, из которого производили ручные осколочные гранаты. Он придавал им хрупкость. Взрыв – и сотни мельчайших осколков разлетались с огромной пробивной силой на десятки метров, усиливая поражающую способность.

Наконец, в годы Великой Отечественной войны в сумке каждой санитарки на поле боя или фельдшера в полевом госпитале всегда находился пузырек с марганцовкой. По химическому составу это калиевая соль марганцевой кислоты, ею промывали солдатские раны.

Нефть – это черное золото, «кровь войны». Фото: музей геологии

Нефть

Летом 1942 года немецкие войска рвались к Кавказу – им нужна была нефть. Советская армия несла огромные потери на подступах к Кавказу, но противник так и не добрался ни до одной из скважин.

Из-за дефицита топлива бойцам нередко приходилось носить ящики с патронами на большие расстояния, а это влекло за собой большие потери времени и человеческих жизней. Порой нечем было заправлять танки. Если бы мы тогда потеряли Кавказ, эта война могла бы затянуться на десяток лет.

Нефть – это черное золото, «кровь войны» - как называли ее тогда. Из нее делали не только топливо для военной техники и авиации, но и производили десятки других незаменимых продуктов.

Уже в самом начале Великой Отечественной войны все понимали: победит тот, у кого будет больше моторов. Поэтому в Сибирь были направлены отряды геологов для поисков новых месторождений. И геологи со своей задачей справились отлично: в военное время в СССР был открыто 34 нефтяных и газовых месторождения, из которых 21 – в восточных регионах.

А это - тот самый никель, металл, который внес свою огромную лепту в создание надежной военной техники. Фото: сайт компании "Норильский никель"

Короткой строкой

Пирит служил сырьем для получения серной кислоты, железного купороса, селена. Его применяли как катализатор в пиротехнике. Добавляли для крепости в цемент при строительстве укрепительных сооружений, командных бункеров.

Мышьяк (аурипигмент) использовали для изготовления дроби – добавляли к свинцу, тогда свинец становился прочнее и застывал в виде мелких шариков. Мышьяк входил в состав трассирующих элементов, придавая летящим в ночи пулям красноватый оттенок.

Свинец (галенит) – тяжелый металл с высокой плотностью. Это пули и снаряды – и этим все сказано.

Сера – это составляющая часть пороха.

Цинк (сфалерит) – входит в состав латуни (сплав с медью), очень стойкий к коррозии, поэтому его используют в морском судостроении и приборостроении. А также для изготовления гильз патронов и артиллерийских снарядов.

Железо – входит в состав любой бронетехники, ручного ствольного и артиллерийского оружия. Более 90% всех металлов, которые использовались в Великой Отечественной войне, приходится на железо.

Ванадий называют автомобильным металлом. Он позволил облегчить вес машин и улучшить их ходовые качества. Его добавляли в сплавы для производства солдатских касок и шлемов, в броневые плиты на пушках. А еще для изготовления коленчатых валов корабельных двигателей, отдельных деталей торпед, авиамоторов, бронебойных снарядов.

Медь – в сплаве с оловом (90 /10) – пушечный металл. Сплав меди и цинка (68 / 32) – гильзы патронов и артиллерийских снарядов. В годы войны в любом артиллерийском дивизионе был офицер, ответственный за сбор стреляных гильз и отправку их на перезарядку.

Молибденит добавлялся в сталь как упрочняющий компонент для производства стволов орудий, винтовок, ружей, деталей самолетов, автомобилей. А в сочетании с хромом или вольфрамом молибден повышает твердость танковой брони. А еще молибденовая сталь прочная, острая, гибкая, из нее готовили клинки, сабли, мечи, ножи.

Вольфрамит – самый ценный стратегический материал. Из вольфрамовых сталей и сплавов изготавливали танковую броню, оболочку торпед и снарядов, наиболее важные детали самолетов и двигатели.