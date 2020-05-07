2020-05-07T15:15:26+03:00
Общество

Акция «Фонарики Победы» в Красноярске 2020: дата проведения, программа мероприятий, как принять участие

Рассказываем, как и когда поучаствовать в акции «Фонарики Победы» в Красноярске
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В 2020-м году в Красноярске фейерверка не будетВ 2020-м году в Красноярске фейерверка не будетФото: Мария ЛЕНЦ
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9 мая, в День 75-летия Великой Победы в Красноярске состоится акция «Фонарики Победы». Принять участе в ней сможет каждый красноярец.

По условиям акции нужно в 21.50 9 мая 2020 года выключить у себя дома свет, а затем выйти на балкон с включенным фонариком (можно на телефоне) или свечей. Если нет балкона, можно просто подойти с фонариком к окну. Поучаствовать в акции приглашаем всех жителей Красноярского края.

Цель этой акции - зажечь свет нашей памяти и благодарности в День Победы, и показать единение людей в момент, когда мы не можем вместе выйти на улицу,

Напомним, что в этом году впервые праздник 9 мая мы будем отмечать в самоизоляции. В Красноярске подготовили множество мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн, их можно посетить не выходя из дома. Подробнее о них читайте тут.

Акция «Бессмертный полк» также пройдет в онлайн-режиме. О том, как посмотреть акцию и принять в ней участие читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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