Акция «Фонарики Победы» в Красноярске 2020: дата проведения, программа мероприятий, как принять участие

9 мая, в День 75-летия Великой Победы в Красноярске состоится акция «Фонарики Победы». Принять участе в ней сможет каждый красноярец.

По условиям акции нужно в 21.50 9 мая 2020 года выключить у себя дома свет, а затем выйти на балкон с включенным фонариком (можно на телефоне) или свечей. Если нет балкона, можно просто подойти с фонариком к окну. Поучаствовать в акции приглашаем всех жителей Красноярского края.

Цель этой акции - зажечь свет нашей памяти и благодарности в День Победы, и показать единение людей в момент, когда мы не можем вместе выйти на улицу,

Напомним, что в этом году впервые праздник 9 мая мы будем отмечать в самоизоляции. В Красноярске подготовили множество мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн, их можно посетить не выходя из дома. Подробнее о них читайте тут.

Акция «Бессмертный полк» также пройдет в онлайн-режиме. О том, как посмотреть акцию и принять в ней участие читайте здесь.