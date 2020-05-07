Красноярские депутаты предложили разрешить работу с 12 мая

Депутаты Красноярского городского Совета депутатов направили обращение в Правительство края о мероприятиях по выходу из пандемии. По их мнению, необходимо разработать такие меры, которые помогут людям и бизнесу в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Депутаты предложили разрешить работу всех видов бизнеса, которые не подразумевают большого скопления людей. Разрешить работу хотят магазинам, сфере бытовых услуг, общепиту. Однако все это возможно только при строгом соблюдении мер профилактики распространения коронавируса.

Фото: Красноярскй городской Совет депутатов

- Жизнь и здоровье наших горожан — главное, что мы должны принимать во внимание. Но безопасность жителей зависит не только от коронавируса. Мы прекрасно видим, что нарастает волна психологического напряжения как в связи с тяжестью прохождения режима ограничения, так и в связи с экономическими последствиями, с которыми сталкивается каждый из нас. Я считаю, что необходимо разрешить работать бизнесу, где не собирается большое количество людей, — говорит Вячеслав Дюков, депутат горсовета.

Парламентарии считают, что на первом этапе выхода из пандемии должны остаться закрытыми кинотеатры, учреждения, проводящие концерты и физкультурно-оздоровительные центры.

При обсуждении проекта обращения депутаты отметили, что необходимо обсудить возможность постепенного открытия и детских садов, ведь родители, занятые в сферах, которым позволят возобновить деятельность, вернутся на работу. Однако школы предлагается оставить закрытыми.

Также было предложено обязать торговые гипермаркеты усиленно проводить дезинфекцию торговых помещений — дважды в день.

Горсовет направил письмо в Правительство Красноярского края с предложением рассмотреть возможность поэтапного снятия ограничений на работу с 12 мая 2020 года. Обязательное условия для этого — соблюдение превентивных мер и отсутствие скопления людей. Также депутаты обращают внимание на необходимость своевременного информировании населения.

Фото: Красноярскй городской Совет депутатов

- Совершенно очевидно, что еще о многом предстоит подумать, так как нам не удастся быстро ликвидировать последствия коронавируса для экономики в целом без ущерба. Мы обсуждаем, что, на наш взгляд, является важным. И считаем, что можно разрешить людям работать, и, тем самым, оживить экономику Красноярска и края, а также подумать о конкретных проблемах горожан. Мы будем настаивать, чтобы город постепенно возвращался к нормальной жизни, — считает Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов.