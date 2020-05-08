Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 8 мая 2020 года: COVID-19 заразились 933 человека, вылечили 203

По информации оперативного штаба на утро 8 мая 2020 года, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Красноярске и крае составило 933. За минувшие сутки заболевших новой коронавирусной инфекцией стало больше на 23.

Из них в Красноярске – 14, в Норильске – 3, в Северо-Енисейском районе – 2 и по одному в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском.

За период пандемии в крае вылечили 203 пациента (это +41 за последние сутки). Сняли с аппаратов ИВЛ четверых, их состояние улучшилось. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются семь человек.

За минувшие сутки вылечили 41 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Под медицинским наблюдением на дому находится 1542 пациента, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора. – За последние сутки взято под наблюдение 61. Снято 16207, за сутки 97. Всего обследовано 85654 жителей Красноярска и края, за минувшие сутки 2078.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.