Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 8 мая 2020 года: COVID-19 заразились 933 человека, вылечили 203
По информации оперативного штаба на утро 8 мая 2020 года, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Красноярске и крае составило 933. За минувшие сутки заболевших новой коронавирусной инфекцией стало больше на 23.
Из них в Красноярске – 14, в Норильске – 3, в Северо-Енисейском районе – 2 и по одному в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском.
За период пандемии в крае вылечили 203 пациента (это +41 за последние сутки). Сняли с аппаратов ИВЛ четверых, их состояние улучшилось. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются семь человек.
За минувшие сутки вылечили 41 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Под медицинским наблюдением на дому находится 1542 пациента, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора. – За последние сутки взято под наблюдение 61. Снято 16207, за сутки 97. Всего обследовано 85654 жителей Красноярска и края, за минувшие сутки 2078.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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