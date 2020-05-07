Аптеки Красноярского края в годы войны
Но все изменила война. Каждый регион перешел, по сути, на самоснабжение лекарствами. Сейчас даже представить трудно, но их для мирного населения практически не было. Из 59 фармацевтических заводов страны 40 попали в зону оккупации, выпуск лекарств практически прекратился. В декабре 1941 года объемы производства фармацевтической промышленности составили чуть более 8,4% от объемов начала года. То немногое, что производили, отдавали фронту. В 1942 году на Урале и в Сибири заработали эвакуированные заводы, но в приоритете были препараты, необходимые в военно-полевой медицине и для борьбы с эпидемическими заболеваниями.
А как же лечились в тылу? Распоряжением Наркомздрава СССР от 22 июня 1941 года был прекращен отпуск без рецептов врачей даже самых простых лекарств. Первоочередное внимание уделялось эвакогоспиталям (ЭГ), призывникам в Красную армию, военнослужащим воинских частей гарнизона, работникам органов НКВД и рабоче-крестьянской милиции, рабочим оборонной промышленности. При заводах оборонного значения открывались спецаптеки, медикаментозное снабжение которых осуществлялось по нормам эвакогоспиталей.
Аптека №2, Минусинск.
В продаже практически отсутствовали парфюмерно-косметические товары. Всю войну сибиряки лечились раствором соли, лекарственными травами, хвоей, вместо бинтов использовали мох.
Уже через несколько месяцев после начала военных действий был введен строгий учет медикаментов и режим экономии, дано разрешение на повторное использование бинтов и марлевых салфеток после стирки и стерилизации.
Также было принято решение как можно полнее использовать дикорастущие лекарственные растения для приготовления ранозаживляющих, кровеостанавливающих, сердечных и других средств.
Красноярские фармацевты освоили технологию получения настоев, экстрактов с высоким содержанием витаминов из местного сырья: шиповника, хвои сосны, пихты. Были такие лаборатории и в эвакогоспиталях Красноярска. Красноярская химфармлаборатория наладила выпуск целого ряда препаратов: эфир наркозный, нитроглицерин, нашатырный спирт, нашатырно-анисовые таблетки, хлористый кальций, витаминные чаи и настои и т.п.
Не было очков, и оптико-хирургическая мастерская начала выпуск оправ из плексигласа, очковых линз. Точили, полировали, никелировали и ремонтировали хирургические инструменты. Стеклозавод в поселке Памяти 13 Борцов делал лекарственную посуду.
В начале войны в крае не было промышленной заготовки лекарственных трав, к концу войны заготавливали более 24 тонн. Архивные записи сухобузимской аптеки №6 свидетельствуют о том, что во дворе аптеки был построен деревянный сарай, в котором сушили растительное сырье.
Многие аптеки военных лет были открыты в неприспособленных помещениях, не хватало инвентаря, оборудования, а главное - медикаментов.
Катастрофически не хватало специалистов. В аптечной сети края работали 850 человек, из них только 10 имели высшее образование, еще 332 – среднее. Первый выпуск Красноярской фармацевтической школы состоялся перед войной, в 1939 году, и это всего 33 человека. В годы войны свое помещение школа отдала эвакуированному из Ленинграда медицинскому институту, а будущие фармацевты занимались в общежитии. Но занятия часто отменялись: не было света или студенты отправлялись на заготовку дров.
Осенью 1943 года сюда поступил учиться 17-летний Семен Винник, будущий Почетный гражданин Канска, Отличник здравоохранения СССР. А к этому возрасту он уже работал в аптеке села Дзержинское: готовил лекарства под руководством провизора, принимал рецепты. Через год учебы, в 18 лет, он поехал по распределению заведовать аптекой села Даурское, которую, по сути, пришлось создавать с нуля. Через два года эта аптека стала лучшей в крае, план выполнялся на 300%! Семен Соломонович Винник проработал в аптечной системе края более 30 лет, стал известен в отрасли благодаря лекарственным травам: он их заготавливал и выращивал на весь край!
Аптека №2, Минусинск.
В военное время, когда врачей в крае практически не было, их заменили медсестры и фармацевты. В 1942 году пришла в ужурскую аптеку Мария Махонина – в те времена аптекари умели оказывать первую медицинскую помощь, в хирургии заменить анестезиолога и операционную сестру.
В аптеках края был дефицит транспорта и топлива: за пять военных лет Красноярское аптекоуправление не получило ни одной дополнительной лошади, ни одного килограмма угля. Не было стройматериалов. Обходились своими силами: работали при керосинке, топили печи, заготавливали дрова и корм для лошадей. Сами ездили за лекарствами – об этом вспоминают, в частности, ветераны аптеки в Курагине. Они ездили на лошади в Абакан, а это около ста километров в одну сторону.
Аптечную тару принимали у населения, отмывали и снова фасовали лекарства. Порошки развешивали в газетную бумагу, склянки с лекарствами укупоривали первыми попавшимися под руку материалами. Многие сотрудники аптек работали без медицинских халатов и косынок.
Вспоминает Полина Федоровна Емельянова, которая в 1941 году после фармацевтической школы приехала работать в минусинскую аптеку №39: «Работали в 2-3 смены. В виде готовых форм ничего не было, абсолютно все готовили сами, в том числе ядовитые и наркотические средства, инъекционные растворы, мази, тысячами фасовали порошки. Привозили бочку воды на лошади, а потом ведрами носили в аптеку. На кухне стояли плита, деревянная бочка для воды и куб для получения дистиллированной воды. Сами заготавливали дрова: пилили дерево под корень, шкурили топорами, затем перевозили. С наступлением весны все работники аптеки отправлялись на заготовку лекарственных трав, поскольку медикаментов было крайне недостаточно. Также весной и осенью все безоговорочно выезжали на посевные и уборочные работы. В аптеке оставались два человека». В аптеке села Дзержинское воду носили из колодца.
И еще одна деталь: часто лекарства готовили с помощью неточного оборудования или вовсе без него.
В конце 1945 года край получил 11 вагонов импортных медикаментов и инструментов, в 1946-м – цистерну рыбьего жира и цистерну нашатырного спирта. Спиртотрест выдал достаточные объемы спирта, но отпускал его в Канске и Абакане, а развозить его по краю было непросто: не было ни транспорта, ни тары. Начали открываться новые аптеки. Жизнь постепенно входила в мирное русло. Но это уже другая история, преемником которой стала государственная сеть «Губернские аптеки», более 300 структурных подразделений которой работают по всему краю, даже в самых удаленных районах.
Ежемесячно в «Губернские аптеки» приходит более 1 миллиона посетителей.
И, кстати, здесь сохранили давнюю традицию аптечного производства из местного сырья: готовят укропную воду, протаргол, разнообразные мази, лекарства по индивидуальному рецепту – то, что не предусмотрено серийным производством. С 2016 года компания выпускает под собственной торговой маркой «Губернские аптеки» витамин С (аскорбинка), гематоген, смолку, рыбий жир в капсулах, минеральную лечебно-столовую воду и натуральные сиропы.
При подготовке материала использована информация из юбилейного издания «Аптечные истории», посвященного 10-летию государственного предприятия Красноярского края «Губернские аптеки».
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