Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 8 мая 2020 года: открытие парикмахерских и обязательный масочный режим

По данным оперативного штаба на утро 8 мая 2020 года, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 933 человек (+23 в сутки). Из них вылечили 203 (+42 в сутки).

Сняли ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом

Трех в БСМП и одного в краевой больнице, их состояние улучшилось, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Таким образом, на ИВЛ в регионе остаются 7 человек, у которых диагностировали COVID-19.

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Планируют ввести обязательный масочный режим

Такое предложение внесли представители Управления Роспотребнадзора, его уже поддержал глава региона Александр Усс. «Использование лицевых масок снижает риск заражения COVID-19, - комментируют в пресс-службе управления . – Контакты могут быть в общественной транспорте, магазине, на детской площадке и так далее».

Кстати, обязательный масочный режим уже объявили в ряде регионов. За появление без масок в публичных местах предусмотрен штраф.

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Могут открыть детские сады и парикмахерские

Уже с 12 мая. С предложением разрешить работу почти всем видам бизнеса обратились в правительство края депутаты Горсовета. Речь идет об организациях и предприятиях, что не связаны со скоплением людей. Это сфера бытовых услуг, магазины, общепит, детсады, фитнес-центры, автошколы…

Тогда как в обычных школах пока было решено оставить дистанционное обучение. По мнению парламентариев, стоит повременить и с открытием кинотеатров, спортивных центров, концертных залов. Но, поскольку в таких организациях работает много людей, им нужно оказать поддержку.

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Глазной центр возобновил работу

Больница, где коронавирусом заразились 89 человек (13 из которых медицинские работники), снова открыта после карантина. Но не все отделения, а только экстренной помощи, пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Там работает бригада врачей.

Глазной центр возобновил работу.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Людям и сейчас нужна экстренная помощь, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» один из специалистов. – У нас каждые два часа все моют, обрабатывают.

К работе допустили только тех сотрудников, кто прошел двойной тест на коронавирус. И результаты, понятно, были отрицательными.

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Заразились COVID-19 два сотрудника скорой

Это специалисты третьей подстанции, подтвердили в пресс-службе ведомства.

- Причем все выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть, не на рабочем месте, а дома, - уточняет пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук в своем фейсбуке. - Конечно, сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции. Остальные сотрудники сдают еженедельно пробы. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Берегут и свое здоровье, и здоровье коллег, и здоровье пациентов.

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