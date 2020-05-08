2020-05-07T13:50:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 8 мая 2020 года: открытие парикмахерских и обязательный масочный режим

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с CJVID-19 в Красноярске и крае на 8 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 8 мая.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 8 мая.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на утро 8 мая 2020 года, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 933 человек (+23 в сутки). Из них вылечили 203 (+42 в сутки).

Сняли ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом

Трех в БСМП и одного в краевой больнице, их состояние улучшилось, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Таким образом, на ИВЛ в регионе остаются 7 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Подробности здесь.

Планируют ввести обязательный масочный режим

Такое предложение внесли представители Управления Роспотребнадзора, его уже поддержал глава региона Александр Усс. «Использование лицевых масок снижает риск заражения COVID-19, - комментируют в пресс-службе управления . – Контакты могут быть в общественной транспорте, магазине, на детской площадке и так далее».

Кстати, обязательный масочный режим уже объявили в ряде регионов. За появление без масок в публичных местах предусмотрен штраф.

Подробности здесь.

Могут открыть детские сады и парикмахерские

Уже с 12 мая. С предложением разрешить работу почти всем видам бизнеса обратились в правительство края депутаты Горсовета. Речь идет об организациях и предприятиях, что не связаны со скоплением людей. Это сфера бытовых услуг, магазины, общепит, детсады, фитнес-центры, автошколы…

Тогда как в обычных школах пока было решено оставить дистанционное обучение. По мнению парламентариев, стоит повременить и с открытием кинотеатров, спортивных центров, концертных залов. Но, поскольку в таких организациях работает много людей, им нужно оказать поддержку.

Подробности здесь.

Глазной центр возобновил работу

Больница, где коронавирусом заразились 89 человек (13 из которых медицинские работники), снова открыта после карантина. Но не все отделения, а только экстренной помощи, пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Там работает бригада врачей.

Глазной центр возобновил работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глазной центр возобновил работу.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Людям и сейчас нужна экстренная помощь, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» один из специалистов. – У нас каждые два часа все моют, обрабатывают.

К работе допустили только тех сотрудников, кто прошел двойной тест на коронавирус. И результаты, понятно, были отрицательными.

Подробности здесь.

Заразились COVID-19 два сотрудника скорой

Это специалисты третьей подстанции, подтвердили в пресс-службе ведомства.

- Причем все выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть, не на рабочем месте, а дома, - уточняет пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук в своем фейсбуке. - Конечно, сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции. Остальные сотрудники сдают еженедельно пробы. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Берегут и свое здоровье, и здоровье коллег, и здоровье пациентов.

Подробности здесь.

Заразились COVID-19 два сотрудника скорой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заразились COVID-19 два сотрудника скорой.Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Выбросили глубоко беременной»: в Зеленогорске спасли собаку и ее щенков
Жителей Красноярска и края предупредили о надвигающемся шторме
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
Клиентам нравится оплата с помощью селфи
Определена дата отключения отопления в Красноярске
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Есть 90 млрд киловатт-часов! На Богучанской ГЭС подвели итоги работы с момента запуска
Видео: в Красноярском крае пьяный мотоциклист перевозил ребенка на бензобаке
Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец
В Красноярске сняли с ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом
В Следственном комитете рассказали, почему задержали Анатолия Быкова
Из горящей многоэтажки в Красноярске спасли 8 детей
Трамвай и троллейбус Победы появились в Красноярске
В Красноярске мужчина вырвал у старушки сумку с деньгами и покаялся на камеру
Предложение создать на севере Красноярского края лесопожарный центр поддержал Владимир Путин
Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске
Новый центр диагностики COVID-19 открыли в медуниверситете Красноярска
Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке
Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру
Двоих вынесли, третьего не смогли. 3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии